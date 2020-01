Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Deesbach kündigt nach Streit um Beförsterung den Vertrag

Eigentlich hört sich alles nach Jahreswechselfrieden an: Deesbachs Bürgermeisterin Claudia Böhm (pl.) findet in einem ausführlichen Dankschreiben artige Worte als Repräsentantin eines Walddorfes. Es geht dabei um die 10-Millionen-Euro-Soforthilfe, die das Land von der Dürre und der Borkenkäferplage betroffenen kommunalen Waldeigentümern zur Verfügung gestellt hat. Den Dank sendet sie zwar zuallererst an die Mitglieder des Landtags und an Innenminister Georg Maier, vergisst aber dabei nicht die Spitze des Gemeinde- und Städtebundes Thüringen sowie in Sonderheit den dortigen Wald-Lobbyisten Martin Weigand, ohne dessen Hilfe die Summe wohl nicht geflossen sei.

Im Schreiben an die Landtag und die Landesregierung ist von einer freudigen Weihnachtsüberraschung die Rede. Seit Jahren warte man auf solch einen Rettungszuschuss, zumal einen, der so unkompliziert ausgezahlt werde, wie dieser. Sie begründet außerdem ausführlich, dass speziell ihr Dorf besonders auf diese Unterstützung angewiesen ist: Demnach habe die Gemeinde wegen der umgebenden Trinkwasserschutzzonen, der Vogelschutzgebiete und der auf den Tourismus beschränkten Regionalplanung so gut wie keine anderen Einnahmequellen. Der freundliche Tonfall erstaunt, ist doch Bürgermeisterin Böhm spätestens seit der rot-rot-grünen Gebietsreform für ihre kritische Haltung gegenüber der Landesregierung bekannt. Immer wieder hatte sie moniert, dass eine unzureichende Finanzausstattung der Kommunen und das Ankündigen weiterer “Daumenschrauben” bei den Zuweisungen letztlich ein Zwang zur Fusion durch die Hintertür sei. Nun ist Claudia Böhm nicht über Nacht ins andere Lager gewechselt. Der verbindliche Tonfall wechselt auch diesmal schnell in eine Forderung: „Die Hilfe für unsere Wälder ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Kommunen allein werden diese Last nicht schultern können. Der Schaden wird sich in den nächsten Jahren noch vergrößern und ein Ende ist bei weitem noch nicht abzusehen. Was uns fehlt, ist ein groß angelegtes, nachhaltiges Wiederaufforstungs- und Anpassungsprogramm mit standortgerechten Bäumen für robuste Nadel- und Mischwälder. Kurzfristige Hilfen sind wichtig, gleichzeitig gilt es, langfristig zu denken und das Ökosystem Wald verstärkt an die Herausforderungen, die mit dem Klimawandel einhergehen, anzupassen. Uns fehlen feste finanzielle Zusagen von Land und Bund, die auf Jahre festgeschrieben werden und auf die sich die Gemeinden sicher verlassen können.” Claudia Böhm für dauerhaften statt einmaligen Zuschuss Ihre Forderung an die Landesregierung: „Lassen Sie uns in dieser Situation nicht allein! Die Bedarfszuweisung des letzten Jahres ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir müssen gemeinsam, schnell, wohl überlegt und entschlossen handeln, um die Erhaltung des Waldes sicherzustellen. Aus der einmaligen Bedarfszuweisung muss eine jährliche, garantierte Zuweisung werden, damit wir unsere Wälder wieder aufforsten und unseren Enkeln einen gesunden Wald hinterlassen können.“ Bei diesen Plänen will die Kommune allerdings nicht mehr mit der seit 1992 bestehende Partnerschaft mit dem Thüringer Forstamt Gehren rechnen. Die Gemeinde hat unterdessen ihre Drohung aus dem letzten Sommer wahr gemacht und den Beförsterungsvertrag mit Thüringenforst mit der Begründung gekündigt, der Vertragspartner erbringe nicht die vereinbarten Leistungen. Forstamtsleiter Karsten Rose bestätigt die Kündigung und sieht die Begründung als nicht stichhaltig an. Thüringenforst sei weiter für Gespräche offen, erklärte er und bestätigte gegenüber unserer Redaktion, dass er selbst den Fall einer kommunalen Kündigung eines Beförsterungsvertrags noch nicht erlebt habe. Die Kommune muss sich nun anderes qualifiziertes Personal suchen, um ihre Pflichten als Eigentümer nach dem Thüringer Waldgesetz zu erfüllen.