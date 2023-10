Deesbach will mit Roteiche und Vogelkirsche seinen Wald retten

Deesbach Schon dieses Wochenende hat sich eine Partei wegen Terminkollisionen am 4. November zu einer Sonderaktion angemeldet

Seit sich der Borkenkäfer schier unaufhaltsam durch die Fichtenbestände im Schwarzatal frisst, haben die Deesbacher immer wieder zur Verteidigung ihres größten Besitzes aufgerufen: 330 Hektar Wald gehören der Kommune und sie sind Segen und Last in einem.

Bürgermeisterin Claudia Böhm rief jetzt zu einem Herbstaktion auf: “Wir freuen uns,, dass schon viele unserem Spendenaufruf für Bäume für die Waldbühne gefolgt sind. Dank der Unterstützung konnten wir am 5. Mai den ersten Pflanzeinsatz durchführen, haben an diesem Tag Ahorn und Lärchenbäume im Gatter und auf der Freifläche gepflanzt und unserer Waldbühne wieder ein Stück Natur und Zukunft zurückgegeben. Es war ein toller Einsatz, der wieder einmal beweist, dass nicht jammern und klagen und das Warten auf andere hilft, sondern die Idee und der Wille, etwas zu gestalten und mitzumachen. Dabei wollen wir es aber nicht belassen. Der nächste Pflanzeinsatz soll am 4. November um 9 Uhr (Treffpunkt am Kräutergarten) stattfinden. Wer Lust und Zeit hat, melde sich bitte telefonisch unter 0175/9305491 oder per E-Mail bm.deesbach@t-online.de an.”

Natürlich, so die Bürgermeisterin mit einem Seitenblick auf viele, die dies zuletzt außer acht ließen, seien auch spontane Helfer willkommen. Doch mal wolle den Einsatz der Helfer planen, möglichen Pflanzwerkzeugbedarf erkunden und schließlich auch für die verdiente Verpflegung sorgen. betont sie.

Bei ihren öffentlichen Aufrufen kann die Bürgermeisterin allerdings auch deutlich werden. So hat sie in der Vergangenheit immer wieder politische Parteien und Akteure direkt angeschrieben und um Unterstützung nachgesucht. Umweltbewegte aus der Kreisstadt gehörten dazu und kamen zuletzt auch der Einladung nach, wenn auch nicht in Mannschaftsstärke, sondern eher als Privatperson. Wer jetzt aber unter der Fahne des Gebietsverbandes Saalfeld-Rudolstadt tatsächlich antritt, ist die AfD, erklärte die Bürgermeisterin. Allerdings habe man sich für den 4. November wegen einer Terminkollision entschuldigt. Und bekommt nun am kommenden Samstag eine Extra-Gelegenheit, sich für den Deesbacher Wald einzusetzen.

Wer die Aktion finanziell unterstützen möchte, für den hat die Gemeinde das Kennwort „Bäume für die Waldbühne“ eingerichtet: Zahlungsempfänger: ​Gemeinde Deesbach, ​Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt, IBAN: ​DE90 8305 0303 0000 3205 01