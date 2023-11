Deko für Schillers Weihnacht in Rudolstadt kommt an

Rudolstadt. Auf dem Marktplatz ist der Aufbau des Weihnachtsmarktes in vollem Gange.

Auf dem Rudolstädter Marktplatz ist der Aufbau für Schillers Weihnacht in vollem Gange. Während die meisten Hütten schon aufgestellt sind, kommt jetzt die Dekoration dran. Weihnachtsmänner, Schlitten, Lichter und viel Tannengrün werden für eine gemütliche Atmosphäre sorgen. Der Adventsmarkt in Herzen Rudolstadts öffnet am Mittwoch, dem 29. November. Neu in diesem Jahr ist die Öffnungszeit über die Weihnachtsfeiertage hinaus bis zum Jahreswechsel. Eine Silvesterparty bildet in diesem Jahr den Abschluss.