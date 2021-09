Dem Bagger entronnen

Robin Kraska über den Denkmaltag und privates Engagement.

Wenn ich mir die Rudolstädter Pagenhäuser heute anschaue, will ich kaum glauben, dass ihr Abriss jemals ernsthaft zur Debatte stand. Eigentlich möchte man annehmen, dass sich der Gedanke daran schon verbiete. Doch soll hier keine Anklage oder Abrechnung über eventuelle Versäumnisse dieser oder jener Instanz in Sachen historischer Bausubstanz stehen. Vielmehr soll es darum gehen, wie eine Rudolstädter Familie verhindert hat, dass ein Stück vom Erbe ihrer Heimat verloren geht.

Sicher braucht es das nötige Kleingeld dafür, wozu Fördermittel vom Land einen wichtigen Beitrag leisten. Vor allem aber scheint mir ein nur scheinbar „unvernünftiges“ Wertesystem unabdingbar: Idealismus vor Pragmatismus. Zwar geht es ohne letzteren bekanntlich auch nicht, doch wären die Brauers 2014 nicht mit ihrem Konzept aufgetreten, wäre wohl auch kein anderer aufgetreten. Welcher Anblick böte sich uns heute dort? Eine schnöde Freifläche, nichts weiter als plattgemachte Vergangenheit – und damit nicht weniger als unsere Geschichte.

Insofern ist Jörg und Ulrike Brauer, aber auch all den anderen privaten Denkmalfreunden in der Region hohe Anerkennung zu zollen. Wie es anders aussehen kann, beweisen tragisch der Kulturpalast Unterwellenborn oder der Edelhof in Saalfeld-Reschwitz.

