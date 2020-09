Demografie als Handicap

Man mag schon gar nicht mehr hinschauen, was da alle halbe Jahre vom Erfurter Europaplatz, wo das Landesamt für Statistik seinen Sitz hat, in Sachen Bevölkerungsentwicklung gemeldet wird. Schlechte Nachrichten für Saalfeld-Rudolstadt, solange es den Landkreis gibt. Von einst mehr als 140.000 Einwohnern im Gründungsjahr 1994 sind wir jetzt auf 102.000 geschrumpft. Geht die Entwicklung so weiter – und nichts deutet auf das Gegenteil hin –, sind wir spätestens zum 30. Landkreisgeburtstag nur noch fünfstellig.

Die Gründe sind hinlänglich bekannt und durchweg hausgemacht. Fehlende wirtschaftliche Perspektive hat fast eine ganze Generation in die Ferne getrieben oder mindestens ins nahe Bayern. Junge Frauen, die im Sinne der Zukunft ihrer Kinder von jeher ein noch besseres Gespür für Lebenschancen und -risiken haben, gründeten ihre Familien dort, wo Lebensqualität nicht nur ein vages Versprechen ist. Zu allem Überfluss desertierten zuletzt auch noch Lichte und Piesau samt Einwohnern Richtung Sonneberg.

Die demografische Entwicklung ist inzwischen zum größten Handicap einer Region geworden, die landschaftlich zu den schönsten in Thüringen zählt. Verglichen mit dem Anfang der 90er Jahre fehlen über 40.000 Leute – als Arbeitskräfte, Steuerzahler, Kunden, Patienten und nicht zuletzt als Eltern.