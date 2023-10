Demontage der Herzgut Molkerei Rudolstadt: Nur eine Frage der Zeit

So sah es bis vor kurzem auf dem Gelände der Herzgut Molkerei in Rudolstadt aus.

Automatisch richtet sich der Blick bei der Durchfahrt durch Schwarza in Richtung Bad Blankenburg auf das Gelände der ehemaligen Herzgut Molkerei. Und sofort werden die Erinnerungen wieder wach: An den Geschmack des leckeren Softeises, an das Supermarktregal mit den beliebten Herzgut-Produkten, an den Tag, an dem die Gläubigerversammlung am Landgericht Gera über die Insolvenz entschieden hat.

Vor allem aber an die ehemaligen Mitarbeiter, die selbst kaum fassen konnten, was quasi in Windeseile mit ihnen und ihrem Betrieb passiert ist. Und die nun nur noch aus der Ferne zuschauen können.

Rudolstadt-Redakteurin Heike Enzian Foto: Peter Michaelis

Denn es kam, wie es kommen musste: Der Ausverkauf ist in vollem Gange. Nun sind auch die großen Tanks, die man schon von weithin an der Straße sehen konnte, verschwunden. Und mit ihnen womöglich auch das letzte Stück Hoffnung, dass hier auch in Zukunft eventuell noch Lebensmittel hergestellt werden. In welcher Form auch immer.

Vorerst bleiben nur ganz viele offene Fragen. Und mit ihnen Raum für mögliche Spekulationen und Gerüchte.

Herzgut in Rudolstadt: Molkerei demontiert Milchtanks

Saft statt Milch: Pläne für Umbau bei Herzgut in Schwarza