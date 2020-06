Unterwellenborn. Mitarbeiter der Außenstelle des Landesamtes hoffen auf interessante Fundstellen in Ostthüringen.

Denkmalpfleger ziehen in Unterwellenborn ein

Das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) unterhält ab sofort eine Außenstelle im Gebäude des Bildungszentrums (BZ) Saalfeld in Unterwellenborn. Am Donnerstag übergab Landrat Marko Wolfram (SPD) als Aufsichtsratsvorsitzender des BZ den symbolischen Schlüssel an Ines Spazier vom TLDA. Das geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes hervor.

Eineinhalb Etagen mietet die Behörde in dem Gebäude und wird bereits ab nächster Woche die mehrere Jahre dauernde Sanierung der Gaspipeline archäologisch begleiten. Da sich diese auf gut 99 Kilometer von Südthüringen im Landkreis Sonneberg nach Ostthüringen durch die Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla-Kreis und Landkreis Greiz zieht, wartet entsprechend viel Arbeit auf die Archäologen. An Funden ehemaliger Siedlungen oder Scherben wird es laut Ines Spazier kaum mangeln, in der Orlasenke beispielsweise dürften aber auch interessante Fundstätten warten.

„Ich freue mich, dass das Landesamt in unseren Landkreis kommt und die Räume des BZ wieder belebt sind“, sagte Wolfram zur Begrüßung. Der Mietvertrag wurde zum 15. Juni geschlossen und ist unbefristet. Damit erhält das Gebäude nach einiger Zeit des Leerstands eine neue Nutzung. Ab September zieht zudem die Ergotherapie des BZ dort ein. Weitere Büros und Lagerräume stehen für Interessenten noch zur Verfügung. 2015 hatte der Landkreis das Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen angemietet.