Rudolstadt. 40-Jähriger tritt zum 1. Februar die Nachfolge von Christopher Schnell an

Denny Funke leitet Thalia-Filiale in Rudolstadt

In der Filiale der Thalia-Buchhandlung in Rudolstadt hat es einen Chefwechsel gegeben. Seit dem 1. Februar ist Denny Funke neuer Leiter. Er tritt die Nachfolge von Christopher Schnell an, der zum Jahresanfang nach Jena gewechselt ist.