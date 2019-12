Der alte Mann und das Meer

Wenn es um das Thüringer Meer geht, kann Bodo Ramelow ganz weit ausholen. Das kommt daher, dass er ein Feriendomizil am Bleiloch-Stausee bei Saalburg hat, wo er sich erholen kann wie nirgends sonst. Dass er die Landschaft liebt, wo sich die Saale in Schluchten eingegraben hat. Dass er „mit Leib und Seele an der ganzen Region hängt“, wie er schreibt.

Und dass es ihn schmerzt, lesen zu müssen, „Erfurt“ sei schuld am lokalen Stillstand. So wie es einige der Protagonisten postulierten, als in der Zeitung kollektiv darüber nachgedacht wurde, warum manches im Leipziger Neuseenland funktioniert, was an Hohenwarte- und Bleilochstausee partout nicht gehen mag. Da läuft selbst einem Ministerpräsidenten schon mal das Herz über. Da kommen schon mal vier Seiten Brief an die Redaktion zusammen.

Man könne sicherlich Unvergleichliches vergleichen, schreibt der 63-Jährige, „hilfreich wäre es jedoch, die Grundbedingungen und die Schwierigkeiten des Veränderungsprozesses am Thüringer Meer in die Analyse einzubeziehen“. Dazu zählten die Vorgeschichte des Neuseenlands als Braunkohlerevier und das öffentliche Eigentum an den Seen, das den Vorteil kurzer Abstimmungswege biete. Diese Chance, die Saalekaskade in Eigentum zu übernehmen, habe der Freistaat Thüringen nach der Wende verpasst. Darunter leide der ganze Entwicklungsprozess am Thüringer Meer bis heute.

Viele Ursachen liegen bei den Akteuren vor Ort

Ansonsten sieht Bodo Ramelow viele Ursachen für die höchst unterschiedliche Entwicklung in den vergangenen 20 Jahren in den Akteuren vor Ort. Ex-Landrat Hartmut Holzhey habe es trotz einer Finanzierungszusage über bis zu zehn Millionen Euro abgelehnt, Baurecht für die Linkenmühlebrücke zu schaffen. Das habe zehn Jahre gekostet. Zugleich sei der Abstufung der dortigen ehemaligen Landesstraße zur Gemeindestraße nicht widersprochen worden. Erst unter Rot-Rot-Grün sei der Planungsprozess vorangetrieben worden. Landrat Marko Wolfram (SPD) habe die Bauleitplanung für die Linkenmühlenbrücke übernommen und angekündigt, im Dezember die Ausschreibung für den Brückenbau vornehmen zu können. Ob Saaleradweg, Rundwanderweg oder andere Projekt – es gelte zunächst Planungsrecht zu schaffen, „für welches die Zuständigkeit ausschließlich bei den Anliegerkommunen liegt“, so der Ministerpräsident.

Dennoch seien einige Dinge auf gutem Wege: am Saalthal Alter, an der Hohenwartestaumauer, in Saalburg und Gräfenwarth. Der Radweg von Schleiz bis zur Staumauer Gräfenwarth stehe kurz vor der Fertigstellung. „Wenn auf bayerischer Seite eine große Hängebrücke im Höllental errichtet wird, birgt dies auch ungeheure Potenziale für die Saalekaskaden“, ist der Regierungschef überzeugt. Würden dann noch Sormitztalbahn, Oberlandbahn und Höllentalbahn miteinander verbunden, wäre auch eine gute verkehrliche Anbindung der Region möglich. Das alles verbunden mit Wanderbussen, die auf die Schienenverbindungen abgestimmt und mit einer Fahrkarte nutzbar sind, „wird das Land Thüringen jedes dieser Zukunftsprojekte nur zu gerne unterstützen“.

Regierungschef bietet seine Unterstützung an

Ramelow bietet der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Thüringer Meer und dem Zweckverband ausdrücklich seine Unterstützung an, damit die Projekte „zu einem erfolgreichen Gesamtkonzept“ zusammengeführt werden. „Hilfreich wäre in diesem Zusammenhang auch, wenn die Linkenmühlenbrücke nicht von Anrainern auch noch weiter beklagt und bekämpft würde“, so der MP. Erst das Planungsrecht versetze die Landesregierung in die Lage, „Fördergelder in diese wunderschöne Region um die Saalekaskaden zu lenken und sie – wie beispielsweise in Zeulenroda – durch ein gelungenes Zusammenspiel aller Akteure touristisch aufzuwerten.“

In einem Punkt übrigens irrt der Mann, der sich so viele Gedanken um sein Meer macht. Die Eigentumsverhältnisse am Leipziger Neuseenland sind keineswegs „eindeutig und klar“. Die 120 neuen Seen, die ab dem Jahr 2000 auf den Markt kamen, gehören einem bunten Mix aus Ländern, Kommunen, Naturschutzorganisationen, Anglerverbänden und auch privaten Eigentümern wie dem Pharma-Milliardär Adolf Merckle, der vor allem im Süden von Leipzig in die Erschließung und Vermarktung investiert hat. Nicht mal das konnte dort die Entwicklung bremsen.