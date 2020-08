Gute Stimmung herrschte noch Anfang März zum Tag der offenen Tür bei Lehrern und Schülern an der Regelschule Lichte. Inzwischen dürften sich die Aussichten für die Bildungseinrichtung verfinstert haben.

Der Anfang vom Ende in Lichte

„In Lichte brennt noch Licht“, lautete die Überschrift eines Artikels im OTZ-Lokalteil, der im Herbst vor zehn Jahren erschien und den beherzten Kampf einer ganzen Region für ihre Schule beschrieb. Einen letztlich erfolgreichen Kampf, denn der Kreistag Saalfeld-Rudolstadt bekannte sich danach immer wieder zu seiner Regelschule Lichtetal, investierte in neue Türen, Fenster und die Sanierung der Turnhalle. Inzwischen ist Lichte auf Mehrheitswunsch seiner Einwohner seit anderthalb Jahren Ortsteil der Stadt Neuhaus am Rennweg. Schulträger der Staatlichen Regelschule ist nun der Landkreis Sonneberg. Wie lange das Licht in Lichte noch brennt, ist jetzt fraglicher denn je.