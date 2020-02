Bau der Brücke von Obernitz nach Reschwitz beginnt

Über den offiziellen Baubeginn der Saale-Brücke zwischen Obernitz und Reschwitz, vollzogen mit einem symbolischen Spatenstich, hält sich das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt noch immer bedeckt. „Es gibt noch keinen Termin für den offiziellen Baubeginn“, teilte Kreissprecher Peter Lahann auf Anfrage dieser Redaktion mit. Indes äußerte Saalfelds Tiefbauamtsleiter Uwe Neumann im Bau- und Wirtschaftsausschuss am Mittwochabend, Ende März dieses Jahres sei ein geeigneter Zeitpunkt für den ersten Spatenstich.

Vor Ort wird schon gearbeitet. Die bauvorbereitenden Arbeiten haben begonnen. Am Donnerstag beseitigte ein Bagger Unterholz und Wurzeln vom Baufeld. Auf die Frage, wann es richtig losgeht, antwortet der für den Landkreis tätige Bauüberwacher Thorsten Jahn: „Es geht los!“ Nur bis zum 28. Februar dürften die zur Fällung freigegebenen Bäume gefällt werden. Diese Fällungen seien notwendig für den Brückenbau. „Damit wir Platz haben“, sagte ein Bauarbeiter.

Spätes Eintreffen des Fördermittelbescheides sorgte für verzögerten Baustart

Eigentlich hätte der Brückenbau bereits im November 2019 beginnen sollen, hieß es am Donnerstag auf der Baustelle. Die Verzögerung sei durch das späte Eintreffen des Fördermittelbescheides eingetreten. Als der Bescheid vor wenigen Tagen eintraf, postete Landrat Marko Wolfram (SPD) eine Kopie davon auf seinem privaten Facebook-Account.

Auf der Baustelle hieß es, ein verspäteter Baubeginn gehe auch mit einer verspäteten Fertigstellung einher. Eine Fertigstellung im März 2021 werde zwar anvisiert, sei aber momentan „blanke Theorie“. Überraschungen seien nicht ausgeschlossen – sowohl hinsichtlich der Witterungsbedingungen im kommenden Winter als auch hinsichtlich der Gründungsbedingungen im Untergrund des Saaleufers.

Sven Büchner: „Wir haben unsere Erfahrungen mit dem Brückenbau“

Das wissen auch die Stadtverordneten im Bauausschuss, die Zeiss-Brücke lässt grüßen. „Wir haben unsere Erfahrungen mit dem Brückenbau“, erklärte Sven Büchner (FDP) am Mittwochabend. Der Bau der mittlerweile fertiggestellten Zeiss-Brücke hatte sich gegenüber den Planungen erheblich verteuert. Allein die Fundamente kosteten 400.000 Euro mehr aufgrund eines völlig unberechenbaren Untergrundes, in den sehr viel Beton zur Stabilisierung eingebracht werden musste.

In der Ausschusssitzung forderte Büchner angesichts dessen eine Deckelung des städtischen Eigenanteils für den Brückenbau in Obernitz auf 300.000 Euro. Daraufhin entgegnete Tiefbauamtschef Neumann: „Wir bewegen uns immer noch im Bereich von 300.000 Euro.“ Allerdings werde der Bau einer notwendigen Zuwegung in Obernitz nicht vom Freistaat Thüringen gefördert. Ferner erklärte Neumann, das Landratsamt werde „keine Deckelungszusage machen“. SPD-Grüne-Fraktionschef Steffen Lutz sagte: „Wir sind uns doch alle einig, dass wir die Brücke wollen.“ Dem pflichtete Büchner bei, dennoch sollten die Stadträte nicht wie bei der Zeiss-Brücke immer alles nur abnicken.

Investitionskosten auf rund zwei Millionen Euro erhöht

Die Sorge, dass auch die Obernitzer Rad- und Fußgängerbrücke teurer werden könnte, hat ausgerechnet der lang ersehnte Fördermittelbescheid befördert. Dabei handelt es sich konkret um einen ersten Änderungsbescheid, der um 500.000 Euro höher ausfällt, als der erste. Dazu erklärte das Landratsamt: „Im Ergebnis der Ausschreibungen für die Brücke haben sich die Investitionskosten auf rund zwei Millionen Euro erhöht.“ Die Kostensteigerung gegenüber dem Kostenansatz von 1,5 Millionen Euro „ergab sich durch das hohe Marktpreisniveau für Bauleistungen“ – insbesondere für Spezialtiefbauleistungen und den Stahlbau.

90 Prozent der Kosten übernimmt der Freistaat, der Rest die Stadt Saalfeld. Ziel des Brückenbaus ist es laut Landratsamt, das Thüringer Meer vom Städtedreieck aus mit einer attraktiven Radwegeführung erreichbar zu machen.

Radbrücke in Obernitz wird teurer