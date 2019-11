Herr Emmerlich am 30. November gastieren Sie nicht zum ersten Mal in der Nicolaikirche. Was verbinden Sie mit Bad Blankenburg?

Heimat, denn ich bin ja gebürtiger Ostthüringer. Der Eingang zum Schwarzatal ist mir da natürlich sehr vertraut. Ich habe früher Mal – vor gefühlten hundert Jahren – in Lobenstein Tanzmusik gemacht und da sind wir auch nach Bad Blankenburg gekommen. Ein Verwandter von mir hat dort geheiratet und ich habe in der Kirche eine Arie gesungen.

Worauf dürfen sich die Fans freuen?

Die Lieder und Wortbeiträge sind eine Mischung aus Traditionellem und Neuem. Es wird in jeden Fall heiter aber auch nachdenklich zugehen. Wie es sich zu Weihnachten gehört.

Zu Weihnachten gehören auch die Thüringer Klöße

Wie verbringen Sie das Weihnachtsfest?

Momentan habe ich jede Menge Adventskonzerte auch in den alten Bundesländern. Heiligabend bin ich bei meiner Tochter und ihrer Familie. Da ist ein Ritual, was sich jährlich wiederholt. Am ersten Feiertag sind die Schwiegereltern meines Sohnes bei mir. Sie bringen die Gans mit und mein Sohn und ich, wir machen die Thüringer Klöße. Am zweiten Feiertag bin ich mit Freunden zusammen und danach bin ich mit Kathrin Weber verabredet. Wir arbeiten an einem neuen Programm.

Welche Hobbys hat Gunter Emmerlich neben der Musik, was hört er privat und welcher Beruf hätte ihn gereizt wenn er nicht Musiker geworden wäre?

Ich wollte natürlich wie alle Thüringer Kapitän werden, denn wir sind ja ein Volk von Seefahrern. Dann habe ich in Eisenberg, wo ich groß geworden bin, wenn der Zirkus dort gastierte mit dem Gedanken gespielt da mal mitzufahren. Am liebsten wäre ich Zirkusdirektor geworden. Zu meinen Hobbys gehören Tischtennis und Wandern. Übrigens führte die letzte Wanderung nach Weimar und um Weimar herum. Da waren wir auch in Bad Blankenburg, auf der Heidecksburg in Rudolstadt oder in Großkochberg. Die Gegend ist mir also sehr vertraut und ich bin sehr gern dort. Privat höre ich gern Rock und Pop aber auch Bach und Mozart, je nach Stimmung.

„Bei Bachs Goldberg-Variationen kann man die Welt umarmen“

Was war für Sie persönlich die größte musikalische Herausforderung und gibt es ein Stück an dem Ihr Herz ganz besonders hängt?

Die größte musikalische Herausforderung war ein Auftritt in New York in der der Carnegie Hall. Aber ich habe es bewältigt und die Leute haben deutlich gemacht, dass es ihnen gefallen hat. Zu dem Stück, welches mir besonders am Herz hängt fallen mir die Goldberg-Variationen von Bach ein. Da kann man die Welt umarmen.

Bevorzugen Sie TV oder Bühne?

Bühne ist authentischer. Aber wir versuchen gerade auch eine Weihnachtssendung authentisch hin zu bekommen. Die heißt Weihnachten bei mir zu Hause. Als Gäste habe ich Kim Fischer, Uta Bresan und Olaf Berger eingeladen. Die wird am 23.12. um 2015 Uhr gesendet.

Wird es das Duo Emmerlich und Stumph nochmal gemeinsam geben?

Wolfgang hat mir ja erst kürzlich in der Rolle des „Beutelgermanen“ aus der Fernsehsendung „Showkolade“ die Goldene Henne-Trophäe fürs Lebenswerk überreicht. Wir sind nach wie vor befreundet, spielen gelegentlich Skat und sind auch schon hier und da gemeinsam aufgetreten. Wir können uns beide vorstellen dass auch in Zukunft zu tun.

Sie haben viel erreicht. Hat man da noch einen Traum, den man sich gern erfüllen würde?

Ich will nicht unverschämt sein, ich habe mir meine Träume erfüllt. Solange es der liebe Gott für mich vorgesehen hat, mach ich einfach so weiter.

Adventskonzert in Bad Blankenburg: Stadtkirche „St. Nicolai“, 30. November, 18 Uhr