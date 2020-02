Der Exot im Kindergarten von Schwarza

Schwarza. Die Kinder sitzen schon ganz gespannt im Kreis. Mitten in der Runde greift Ronny Walther zur Gitarre. Es ist Musikstunde im DRK-Kindergarten „Louella“ in Schwarza.

Eigentlich nichts Ungewöhnliches – in diesem Fall aber doch. Denn der 42-jährige aus Geiersthal, einem Ortsteil von Lichte, ist Erzieher und damit einer der wenigen männlichen Exoten, in einem von Frauen dominierten Beruf.

Die Jungen und Mädchen lauschen der Stimme von Ronny Walther. Er zieht sie mit dem Lied von den kleinen Gespenstern regelrecht in seinen Bann. Die Drei- bis Fünfjährigen aus der Regenbogengruppe gehen richtig mit.

Fragt man in die Runde, so finden die Mädchen und Jungen „ihren Ronny“ einfach nur gut. Für den Beruf sind Eigenschaften wie Geduld und Einfühlungsvermögen oder der Zugang zu Kindern gefragt. Dass er diese zweifelsfrei mitbringt, bestätigt Kindergartenleiterin Sylvia Rau: „Ronny hat einen guten Draht zu den Kindern“.

Die Pädagogin möchte mit dem Vorurteil, ein Erzieher sei nur der Bastelonkel und Spielbegleiter, aufräumen: „Das denkt so mancher Außenstehende. Aber diese Rollen-Klischees passen nicht. Die Arbeit von Erziehern ist mehr als Spielen und Basteln. Sie ist anspruchsvolle Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungstätigkeit. Die Tätigkeit ist komplex und dadurch mit Mehrfachbelastungen verbunden. Obgleich Erzieherinnen und Erzieher eine gesellschaftlich wertvolle Arbeit leisten, wird diese in der Gesellschaft zu wenig anerkannt“, klagt die Leiterin.

Der Anteil männlicher Erzieher in Kindergärten ist noch eher gering, steigt aber kontinuierlich an. So ist Ronny Walther einer jener Männer, die den prozentualen Anteil ihres Geschlechts in dem Beruf nach oben heben – ganz wie es die Wissenschaft fordert, damit die Kinder beim Heranwachsen nicht hauptsächlich nur weibliche Bezugspersonen kennenlernen.

Für ihn ist der Beruf deshalb auch einer mit Zukunft. Warum sind dann die Männer hier immer noch so rar? Natürlich nennt Walther da die Bezahlung. Obwohl Erzieher gebraucht würden, seien sie „nicht wirklich gut bezahlt“.

Wer dagegen als Arbeitnehmer in einem Unternehmen oder Betrieb beschäftigt ist, verdient besser, das weiß er aus seiner eigenen beruflichen Vergangenheit. Nach einer Ausbildung zum Heizungs- und Lüftungsbauer war er später im Glaswerk Ernstthal als Formenbauer tätig. „Ein gewisser Hemmschuh“ sei zudem, dass die Ausbildung zum Erzieher fünf Jahre dauere. In dieser Zeit könne man auch ein Studium absolvieren, mit dem man dann beruflich bessere finanzielle Aussichten habe. Bei ihm selbst war dieser Aspekt nicht ausschlaggebend. „Ich wollte schon immer was mit Kindern machen“, verrät er lächelnd.

Der Impuls dafür kam aus dem Freundeskreis und von den Arbeitskollegen. Schließlich hatte er bereits in den eigenen Jugendjahren viel mit dem Nachwuchs unternommen, war Fußballtrainer bei SV Blau-Weiß Lichte und hat verschiedene Musikprojekte im Jugendzentrum Neuhaus begleitet. Logische Konsequenz war dann eine Ausbildung zum Musiktherapeuten in Berlin.

Damit bewarb sich Ronny Walther beim DRK in Rudolstadt und wurde genommen. Später folgte dann die berufsbegleitende Ausbildung zum Erzieher in Weimar.

Der Geiersthaler ist auf einem langen Weg mit Umleitungen jetzt da angekommen, wo er immer hin wollte. „Ich glaube, das liegt mir ganz gut“, bemerkt der 42-Jährige mit der musikalischen Ader. Ein Erzieher muss musikalisch, bewegungsfreudig, kreativ, umsichtig, flexibel, spontan, handwerklich begabt, offen für die Themen der Kinder, Tröster und Streitschlichter sein. Das sind nur ein paar der Eigenschaften, die ihn auszeichnen.

„Es ist schön zu sehen, wie wissbegierig die Kleinen sind“, sagt Ronny Walther. Es macht ihm sichtlich Freude, die Kinder zu beschäftigen und mit ihnen immer wieder neue Horizonte zu erschließen.