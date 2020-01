Der Herr über den Leerstand in Königsee

Seit Januar 2020 ist Kay Hertwig aus Dörnfeld an der Heide der sogenannte Leerstandsmanager der Stadt Königsee. Diese Aufgabe hat er zunächst für zwei Jahre inne.

1. Herr Hertwig, was sind die Eigenschaften, um sich für diese Arbeit zu qualifizieren?

Man sollte ein kommunikativer Mensch sein, denn nur vom Schreibtisch aus, kommt man bestimmt nicht weit. Und von hier zu kommen, ist bestimmt auch kein Nachteil, denn schließlich spreche ich mit Menschen über ihren Grundbesitz, das ist kein Thema über den Gartenzaun.

2. Gutes Stichwort, was macht man bei dieser Arbeit? Leerstandsmanager – das klingt ein wenig einsam.

Oh, das Gegenteil ist der Fall, ich bin zunächst in der Kernstadt, aber danach auch in den Ortsteilen unterwegs und nehme jedes Grundstück in Augenschein, um zunächst erst einmal festzustellen, wo es Leerstand gibt. Dann stelle ich den Eigentümer fest und versuche Kontakt aufzunehmen, mich und meine Funktion vorzustellen und meine Hilfe anzubieten, wenn es um das Interesse an einer Wiederbelebung und womöglich einen Verkauf geht.

3. So etwas kann sich hinziehen…

Ja, stimmt, weil auch Grundbücher nicht aktuell sein müssen. Auch ist die Zusammenarbeit mit mir natürlich komplett freiwillig und nur ein Angebot.

Darüber hinaus gehört zu meinen Aufgaben aber auch die Erfassung von unbebauten Flächen in der Gemarkung und nicht zuletzt das Amt des Wegewarts. Alles, was ich erfasse, muss letztlich dann auch in digitale Systeme eingespeist werden, um eine moderne Datenbasis für kommunale Entscheidungen zu erlangen.