Der Juli im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt war zu warm und zu nass

Neuhaus. Der monatliche Witterungsrückblick: Zum Rudolstadt-Festival hat das Wetter glücklicherweise gepasst.

Über weite Strecken war der vergangene Juli ein viel zu warmer und dazu noch zu trockener Monat, keine Frage, der Farbton der Weiden sagt wie im letzten Jahr wieder alles. Allerdings – das zählt wohl am Ende nicht, es bleiben nur die letzten sieben Tage in Erinnerung – verregneter Sommer, von wegen trocken, so lauteten viele Kommentare.

Manchmal kann es einem ein bisschen Angst werden, wie schnell Dinge in Vergessenheit geraten. Bis zum 19. Juli hatte der Juli mit einer bis dahin mittleren Temperatur von 17,6 Grad Celsius ein Plus von 4,3 Grad gegenüber dem Klimamittel, am 24. Juli war es noch ein Plus von 3,7 Grad. In den letzten sieben Tagen fielen 118 Liter Niederschlag pro Quadratmeter – 76 Prozent der Monatssumme. Und das war mehr als dringend nötig. Am Monatsende betrug die Niederschlagshöhe 155 Liter pro Quadratmeter, ein Plus von 51 Prozent.

Die Durchschnittstemperatur des Juli betrug unterm Strich 15,9 Grad Celsius, das bedeutet eine positive Abweichung von 2,6 Grad. Es war der zwölfte zu warme Juli in Folge. Allein die Sonnenscheindauer lag mit 196 Stunden in dem Bereich, wie sie im Mittel in diesem Monat zu erwarten ist. Allerdings fällt die letzte Dekade aus dem Rahmen – nur 26 Stunden, an drei Tagen war kein Strahl zu sehen. Begonnen hatte der Juli gefühlt ebenfalls leicht herbstlich, obwohl die Temperaturen „in dem der Jahreszeit entsprechenden“ Bereich lagen. Man sieht – so schnell gewöhnt man sich an die wärmeren Temperaturen. Dann ging es jedoch schnell in den hochsommerlichen Bereich.

Hoch Evi dominiert

Nur am 5. Juli gab es noch ein aufregendes meteorologisches Ereignis, jedoch mit genügend Distanz zu unseren Gefilden. Ein Sommersturmtief namens Poly wurde über dem Ärmelkanal geboren und entwickelte sich rasant, schwere Orkanböen über Holland und der Nordsee. Das Königlich Niederländische Meteorologische Institut stufte es als sehr schweren Sturm ein und zählt ihn zu den sieben stärksten seit 1970, da begann die systematische Einordnung dieser Sommerstürme. Wir wurden von Poly wirklich nur am Rande gestreift – mittags gab es Böen der Windstärke 8, das war es. Der Kaltfrontdurchgang am Morgen hatte einen kurzen, mäßigen Regenschauer gebracht – mit einem Regenbogensegment als Dekoration.

Bei Rudolstadt in Saalenähe Foto: Rüdiger Manig

Dann dominierte Hoch Evi das Sommerwetter, das Rudolstadt-Festival fand passend ohne meteorologische Störungen in passender Subtropikluft statt. Selbst hier oben wurde an diesem Sonntag mit einem Maximum von 29,8 Grad an der 30-Grad-Marke gekratzt, in tieferen Lagen wurden es um die 35 Grad. In der folgenden Woche gab es drei Kaltfrontdurchgänge und man könnte denken, da ging die Post ab. Doch weit gefehlt. Bei der ersten Kaltfront am 10. Juli gab es kaum messbaren Niederschlag, bei der zweiten am 12. Juli nachts eine Böe der Windstärke 8 ohne jeglichen Niederschlag, und die dritte des Tiefs Sandro in der Nacht vom 15. zum 16. Juli brachte immerhin 11,6 Liter pro Quadratmeter Regen, einige Wolkenblitze und eine Böe der Windstärke 9. Am 15. Juli wurde vor der Kaltfront mit 30,5 Grad Celsius wieder einmal die 30-Grad-Marke überschritten – das Maximum im diesjährigen Juli und genauso wie am 9. Juli ein neuer Tagesrekord.

Nach Sandro begann sich die Großwetterlage langsam umzustellen, wir bekamen eine richtige zyklonale und anhaltende Westwetterlage – wann gab es diese klassische Wetterlage zuletzt? Tief Sandor hatte sich bis zum 21. Juli zum Nordmeer verzogen, und dann beschäftigte uns Tief Unai vom 22. bis 26. Juli mit seinen Fronten. Weitere Tiefs folgten, wie auf einer Perlenschnur aufgefädelt überquerten sie von Westen kommend eins nach dem anderen den Atlantik und uns mit ihren Niederschlagsgebieten. Das letzte im zweiten Sommermonat trug den nicht alltäglichen Namen Wenzeslaus – und brachte den ergiebigsten Regen seit langem. Tagesübergreifend vom Abend des 31. Juli bis zum Vormittag des 1. August gab es 53 Liter pro Quadratmeter, eine bemerkenswerte Ausschüttung.

Gewitterstimmung am Rennsteig Foto: Rüdiger Manig

Resümee: Es gab nur ein Jahr seit unserer Anwesenheit hier oben auf dem Bornhügel, wo der Juli sich frischer verabschiedet hat, und das war 1987, im ersten Jahr. Damals allerdings mit auch täglichen, jedoch nicht so ergiebigen Niederschlägen wie in diesem Jahr. In der letzten Dekade gab es auch vier Tage mit Gewitter, welche aber nicht sehr beeindruckend waren. Das letzte am Nachmittag des 29. Juli hatte vom optischen Aspekt zumindest eine schöne Böenfront, welche dann aber nur mit Windstärke 7 daherkam.

Und dass es für die Natur über weite Strecken ein stressiger Monat war, zeigt sich auch bei der relativen Luftfeuchte – bis zum 20. Juli lag sie im Mittel bei 58 Prozent, knapp 20 Prozent unter dem Julimittel – und dazu gab es die in diesem Juli eher überdurchschnittlichen Windgeschwindigkeiten, welche zu einer zusätzlichen Austrocknung führten. Nach den heutigen Karten einiger Vorhersagemodelle soll sich diese Westwetterlage noch über weite Strecken der ersten Augustdekade hinziehen – und dann sollte Besserung einsetzen.