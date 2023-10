Der Kirmestrubel in Gräfenthal geht weiter

Gräfenthal. Wieder einiges los am Wochenende in der VG Schiefergebirge, Unterloquitz und Lichtenhain laden zur Kirmes.

Mit dem traditionellen Eisbein und Sauerkraut startet am heutigen Freitag das, bis zum Sonntag gehende, Kirmeswochenende in Lichtenhain bei Gräfenthal. Ein Rockabend mit „A´N´T“ beschließt den Freitag. Zum Kirmestanz am Sonnabend wird das Duo "M&M" erwartet. Nach dem Kirmesgottesdienst am Sonntag gibt es die traditionellen Ständerle und den Frühschoppen. Nachmittags klingt dann die Kirmes gemütlich aus. Das Kirmeswochenende findet im ehemaligen Gasthaus „Grünen Baum“, dem Vereinshaus des Lichtenhainer Heimatvereins, der auch einlädt, statt.

In Unterloquitz laden der Sportverein und der Feuerwehrverein „Loquitzgrund“ gemeinsam zum Kirmeswochenende, ab dem heutigen Freitag mit einer „U-Town Clubnight“ ein. Den Abschluss bildet dann der Kirmestanz am Samstag mit „didiplay“ aus Saalfeld in der Turnhalle.