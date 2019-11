Der kleine Punkt vor der Sonne, das ist er

Besucher erfreuten sich am Montag am Anblick des Merkur-Transits vor der Sonne. Zu sehen war das astronomische Schauspiel in der Sternwarte Gorndorf des Jugend- und Stadtteilzentrums. Im Bild: Das Mädchen Maja blickt durch das in DDR-Zeit gebaute Carl-Zeiss-Teleskop.