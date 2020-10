Der Landreporter unterwegs: Diesmal in Unterpreilipp

Eng und steil führt die Straße durch den Ort. „18 Prozent Gefälle“, weiß Ortsteilbürgermeisterin Edeltraud Deutsch. Da heißt es Aufpassen – vor allem bei Glätte und Schnee. Rechts und links davon stehen dicht gedrängt die Häuser. Viele mit üppigem Blumenschmuck, als letzte Boten des Sommers. „Das war ganz einfach: Früher wurden die wenigen geraden Flächen hier für Landwirtschaft genutzt, die Häuser wurden an die Hänge gebaut“, weiß Egon Buchmann. Seine Familie lebt seit Generationen in Unterpreilipp.

Der 59-Jährige ist heute der einzige im Ort, der noch aktiv Landwirtschaft betreibt. Auf zehn Hektar baut er Getreide, Kartoffeln, Rüben, Grünfutter an. „Das lassen wir uns nicht nehmen, so lange wir noch können. Es ist ja auch Landschaftspflege. Noch macht Spaß. Wenn man die Ernte gut rein hat, dann freut man sich jedes Jahr wieder.“ Er macht das neben seiner Arbeit.

Egon Buchmann mit zwei seiner sechs Pferden. Der 59-Jährige betreibt Landwirtschaft im Nebenerwerb im Ort Foto: Heike Enzian

„Wir waren zu Hause sieben Kinder. Da hat der Vater wieder angefangen, Landwirtschaft zu betreiben, damit alle satt werden. Damals fing es auch mit den Pferden an“, erzählt er. Sechs dieser stolzen Tieren sind heute sein eigen. Er nutzt sie als Arbeitstiere, aber auch als Zugtiere für die Kutschen. Die Kutschfahrten sind immer beliebter geworden.

Buchmann ist heute, was man einst Mitternachtsbauern nannte. Jene Menschen also, die tagsüber einer Arbeit nachgingen und nach Feierabend aufs Feld oder in den Stall.

Insgesamt zählt Unterpreilipp heute 35 Anwesen und 91 Einwohner. „Bald werden zwei neue dazukommen“, kündigt Edeltraud Deutsch an. „Darüber freue ich mich immer.“ Das ist ihr auch ein „Begrüßungsgeld“ für die neuen Erdenbürger wert, das sie aus eigener Tasche zahlt. 2016 gab es vier Babys im Ort, zwischen 1990 und 1997 allerdings kein einziges.

Leerstand sucht man im Ort vergebens. Erst vor Kurzem hat wieder eine junge Familie eines der Häuser übernommen. Etliche waren es in den letzten zehn Jahren. „Ja, die Jugend merkt, dass man die Großeltern braucht, wenn man arbeiten geht“, liefert die Ortsteilbürgermeisterin eine Begründung. Nicht immer war es einfach, den Bauantrag durchzuboxen. Aber darin ist man geübt. „Und wenn man sich umschaut, fast jedes Haus ist saniert, neue Dächer, Fassaden“, sagt sie.

Der jüngste Neubau allerdings wird kein Zuhause für eine Familie sein, sondern ein Haus für alle. Am neuen Dorfgemeinschaftshaus sind die Gerüste gefallen. Noch in diesem Jahr soll hier Einweihung gefeiert werden. Gut 300.000 Euro lässt sich das die Stadt Rudolstadt kosten. „Dass wir gerade in diesen Zeiten doch noch zu unserem Haus gekommen sind, wer hätte das gedacht nach so langer Zeit“, freut sich Edeltraud Deutsch. Lange genug hat man darauf warten müssen. Fast 30 Jahre schon geistert die Idee durch den Ort.

Blick auf das Kraftwerk an der Saale. Foto: Heike Enzian

Eine Gaststätte gibt es nicht mehr. Vorbei die Zeiten, als man sich noch im Biergarten mit dem wunderbaren Blick auf die Saale getroffen hat. Jetzt trifft man sich am Stammtisch im Getränkestützpunkt bei Monika Schmidt. Mittwoch, Freitag oder Sonntag kommen sie dort zusammen, die Preilipper, Schwarzaer, Cumbacher. Stammgast ist Wilhelm Meyer. „Dort werden Neuigkeiten ausgetauscht, wer mit wem, wer sich für welches Grundstück interessiert, wer sich kümmert und so weiter“, sagt er. „Es ist wichtig, diese Treffen hier im Ort zu lassen“, ist er überzeugt. „Das Leben auf dem Dorf ist einfacher und ehrlicher.“

Dem kann Edeltraud Deutsch nur beipflichten. „Die Dorfgemeinschaft funktioniert, und das zieht auch neue Leute an. Es gibt immer wieder Nachfragen, ob man hier ein Haus kaufen kann. Man trifft sich eben auf der Straße, am Gartenzaun. Auf einen Schwatz, ein Feierabendbier. Das macht doch die Gemeinschaft aus. Der Zusammenhalt ist da“, sagt sie und erinnert daran, dass früher immer dann, wenn gemeinsam etwas geschaffen wurde, im Anschluss ein Spanferkel gebraten wurde. „Und es waren viele davon im Laufe der Zeit.“

Größtes Gewerbe im Ort ist das Wasserkraftwerk. „Na ja, eigentlich gehört auch die Fläche, auf der heute die Papierfabrik steht, zur Preilipper Flur“, weiß die Ortsteilbürgermeisterin. Besitzer des Kraftwerkes ist ein Geschäftsmann aus Hessen, der es aus der Konkursmasse des CFK erworben und dann eine Menge Geld hier investiert hat. Es läuft heute weitestgehend autark. Nach dem Rechten sieht Wilhelm Meyer, Umweltexperte und viele Jahr Mitglied des Stadtrates in Rudolstadt. Dort ist der Ort aktuell nicht vertreten. „Wir würden uns schon wünschen, dass wieder ein Preilipper im Stadtrat sitzt. Aber das ist mit Arbeit verbunden. Davon haben die Jungen genug und die Älteren winken ab. Viel Arbeit, wenig Dank“, weiß der Unterpreilipper.

Tief sitzt noch der Stachel, als Unterpreilipp seine Feuerwehr verloren hat. „Dabei hatte man damals, in den 1960ern, als etliche Männer aus dem Ort zur Schicht in die Zellwolle gingen, sogar extra eine Frauenfeuerwehr gegründet, damit immer jemand da war“, erinnert sich Edeltraud Deutsch.

Die dreijährige Lina fühlt sich wohl auf dem Spielplatz im Ort. Foto: Heike Enzian

Nach der Wende gab es Probleme. „Wir sind von oben diktiert worden“, sagt Egon Buchmann. Ausbildungszeiten wurden Donnerstag und Sonnabend angesetzt. „In der Woche waren viele auf Montage, und Sonnabend mussten sie sich erst mal um Haus und Hof kümmern. Unser Treffpunkt war immer Sonntag, aber das sollte dann nicht mehr sein“, sagt er. Die Folge: Die Technik wurde in die inzwischen neu gebaute Feuerwehr im Industriegebiet abgezogen.

Wer sich mit den Preilippern unterhält, kommt an einem Thema nicht vorbei. Ihr Ort, so sagen sie, ist „das verurteilte Dorf“. Unterpreilipp hatte zu DDR-Zeiten arg gelitten unter der Umweltbelastung durch das Chemiefaserwerk, die Zellwolle, wie jeder hier sagt. „Wir haben 300 Tage im Jahr Westwind, da zog die schlechte Luft genau zu uns. Man hat es sofort gerochen, denn die Asche flog bis hier her“, wissen Edeltraut Deutsch und Wilhelm Meyer noch genau. Millimeter hoch lag der Ruß. Man konnte Botschaften darauf hinterlassen.

Und dann ist da noch die Beziehung zum Nachbarort, dort wo früher die Schule war und heute noch die Kirche steht. Ober- und Unterpreilipp ist wie Salz und Suppe, Butter und Brot. Jahrelang hat die Weihnachtsfeier für beide Orte in Oberpreilipp stattgefunden. „Und ich habe jedes Mal gezittert, ob alle wieder gut zu Hause ankommen, wenn die Straße glatt war“, so Edeltraud Deutsch. Das braucht sie bald nicht mehr. Dann, wenn das Dorfgemeinschaftshaus fertig ist.