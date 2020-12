Der Landreporter unterwegs in Oberwirbach

Vom Gewerbegebiet Mittlerer Watzenbach mal schnell in die Landessportschule? Am besten über Unterwirbach. Man kennt den Ort mit den schmalen Straßen und den vielen Ampeln, die zum Teil einen Countdown bis zum grünen Schein herunterzählen. Dittrichshütte? Auch schonmal gehört. Die haben doch auch diese Mühle. Doch was liegt dazwischen? Wenn man aus Unterwirbach kommend zwischen den beiden Orten rechts abbiegt, gelangt man nach Oberwirbach.