Avi Avital spielt am 2. August in den Saalfelder Feengrotten.

Saalfeld. Der Mandolinist und Echo-Preisträger aus Israel ist am 2. August beim Musiksommer in den Feengrotten zu Gast.

Der MDR holt Avi Avital nach Saalfeld

In den Saalfelder Feengrotten präsentiert der israelische Star-Musiker Avi Avital am Sonntag, 2. August, 18 Uhr, auf der Mandoline Musik von J.S.Bach, Filippo Sauli und Eigenkompositionen. Zu diesem Abend lädt der MDR-Musiksommer laut einer Mitteilung des Senders in seiner Sonderausgabe. Die Karten sind kostenfrei und nur per Verlosung erhältlich.

Der Mandolinist und Echo-Klassik-Preisträger Avi Avital wandelt bei dem Konzert mit dem Publikum durch die Tropfsteinwelt. Die Klänge seines Instrumentes machen diesen Rundgang zum Erlebnis. „Sowohl die mystischen Quellengrotten als auch den Märchendom mit seinem unterirdischen See und dem Lichtspiel macht er dabei zur Bühne für Werke aus Barock und Gegenwart“, heißt es in der Mitteilung des MDR.

Es erklingen unter anderem Bachs meisterhafte Sonaten und Partiten für Violine solo, arrangiert für Mandoline. Zudem steht ein weiteres Werke des Theorbisten und Bach-Zeitgenossen Filippo Sauli auf dem Programm. Wieder oben im Tageslicht angekommen, beendet Avital sein Solokonzert mit einer eigenen Komposition im Tanzschlösschen – einer Hütte, die ganz aus Weidenruten entstanden ist.

Als erster Mandolinist, der für den Grammy Award nominiert wurde, ist Avi Avital einer der führenden Botschafter seines Instruments. Mehr als 90 Werke sind für den israelischen Ausnahmemusiker geschrieben worden, darunter 15 Konzerte. Seine Erschließung des Repertoires anderer Instrumente erweitere das Spektrum der Mandoline und ebne ihr den Weg zurück in die Konzertsäle, heißt es.