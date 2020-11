Der mildeste Tag im November, gemessen in Neuhaus

Der Montag dieser Woche, 1. November 2020, war an der DWD-Wetterstation in Neuhaus am Rennweg der mildeste Novembertag seit Beginn der Aufzeichnungen.

„Mit einer Durchschnittstemperatur von 12,5 Grad Celsius und einem Minimum von gerade einmal 11,1 Grad Celsius wurde der gestrige 2. November hier auf der Höhe notiert“, teilte Rüdiger Manig mit, seit vielen Jahren OTZ-Wetterfrosch und beim Deutschen Wetterdienst (DWD) für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Bemerkenswert sei vor allem das zweistellige Minimum gewesen.

Gepaart war der historisch milde Auftakt des eher trüben Monats mit einem traumhaften Sonnenaufgang an der Wetterstation.