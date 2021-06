Der Plan für den vielleicht wichtigsten Verkehrsknoten im Städtedreieck

Der Kreisel Maua an der A4 bei Jena. So ähnlich soll die künftige Verkehrslösung in der Schwarzaer Hohle aussehen, die Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg verbindet. Das Foto stammt übrigens aus der Buchreihe "Perspektivwechsel", die man in den Geschäftsstellen dieser Redaktion in Thüringen kaufen kann.