Der Saalfelder Weihnachtsbaum steht

Saalfeld. Eine Blaufichte ist in Saalfeld in diesem Jahr die Tanne. Weshalb der Baum heuer mit Polizeieskorte auf den Marktplatz transportiert werden musste.

45 Jahre lang stand die Blaufichte in der Kulmbacher Straße in Saalfeld. In dieser Zeit wuchs sie in eine Höhe von 15 Metern und wurde am Mittwoch gefällt. Nun steht sie im Zentrum des Marktplatzes. Geschmückt war sie bis dato noch nicht. Wie es aus dem Rathaus hieß, wurde der diesjährige Weihnachtsbaum am Mittwochvormittag durch die Stadt transportiert und wegen überhängender Äste von der Polizei eskortiert. Laut Bauhof-Chef Martin Gläser habe die Abstimmung zwischen Polizei und Verkehrsbehörde hervorragend funktioniert. Der Saalfelder Weihnachtsmarkt wird am 28. November um 11 Uhr eröffnet und kann bis zum 20. Dezember besucht werden. Der Saalfelder Eiszauber präsentiert sich vom 27. November an bis zum 7. Januar 2024.