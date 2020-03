Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der schönste Tag im Leben

Mirko Schreiber, Rudolstadts immer irgendwie jugendlich wirkender Vize-Bürgermeister, hat ein ziemlich spezielles Hobby. Quasi im Nebenjob begleitet der bei näherem Hinsehen doch schon 43-jährige frühere Personalchef des Landratsamtes als Standesbeamter Paare auf dem Weg in ein gemeinsames Leben. Dafür gibt es in Rudolstadt aktuell fünf Örtlichkeiten, die für würdig befunden wurden. Eher intim geht es im Trauzimmer im Rathaus, in Charlottes Zimmer oder dem ehemaligen Salon des Schillerhauses und auf dem Marienturm zu. Wer auf Nummer Sicher gehen und eine große Schar von Trauzeugen dabei haben möchte, der ist im Grünen Salon von Schloss Heidecksburg und im Saal des Alten Rathauses unter mächtiger Bohlendecke richtig.

Da die Wünsche der sich Trauenden zuweilen aber noch spezieller sind als der Standeswahlbeamte, hat sich das bürgerfreundlichste Standesamt in ganz Rudolstadt jetzt dazu entschlossen, die Liste zu erweitern. Neuerdings kann man auch im Schillergarten und dem frisch sanierten Löwensaal heiraten. Die Thüringer Bauernhäuser im Heinepark wurden mangels Schlechtwettervariante wieder aussortiert.

Ohnehin wird man nicht allen Wünschen der Heiratslustigen nachkommen können. Ein Paar wollte gern in einer Gondel beim Rudolstädter Vogelschießen vermählt werden, wie Schreiber verriet. Was die Phantasie des Schreibers dieser Zeilen ein klein wenig anregte. Wenn es schon Rummel sein soll, wäre dann nicht die Geisterbahn der passendere Ort für den Beginn einer Ehe? Oder das Kettenkarussell? Auf der Leuchtenburg bei Kahla böten sich ausbruchsichere Gefängnistürme an oder man macht einen romantischen Ausflug zu einer aktuellen Verhandlung am Scheidungsgericht. Und warum eigentlich nicht ein Fallschirmtandemsprung zu dritt?

Man sieht: Die Möglichkeiten, den „schönsten Tag im Leben“ zu begehen, sind schier unerschöpflich. Unserem alten und neuen Ministerpräsidenten reichte dafür sogar der Saalfelder Bahnhof. Aber das wäre schon wieder ein anderes Thema.

Schönes Wochenende!