„Der Spiegel“ empfiehlt Urlaub im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Urlaub im eigenen Land könnte die Devise mindestens für das Jahr 2020 werden. Mit etwas Glück und Geschick profitieren auch die Tourismusakteure im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt davon. Da ist jede Empfehlung willkommen.

Spiegel Online, der Internetableger des Hamburger Nachrichtenmagazins, hat jetzt auf seinem Reiseportal „Die besten grünen Ausflugsziele in Deutschland“ thematisiert und dabei Tipps für alle Bundesländer gegeben. „Wissen Hamburger, wie schön das Thüringer Schiefergebirge ist? Kennen Saarländer den Allgäuer Iller-Radweg? In diesem Sommer lernen wir unser Land kennen“, heißt es im Vorspann.

Flussromantik pur mit seltenen Tieren und Pflanzen

Tatsächlich lohnt es sich, die zehn Zeilen zu Thüringen unter der Überschrift „Flussromantik pur“ wörtlich zu zitieren: „Wer gern am Wasser ist, der dürfte auch den Naturpark Thüringer Schiefergebirge - Obere Saale mögen. Entlang der Saale, an Stauseen und auf Höhenzügen lässt sich hier die Natur genießen. Der Hohenwarte-Stausee mit seiner 412 Meter breiten Mauer ist der viertgrößte Deutschlands. In den Wäldern leben zum Beispiel Tiere wie Feuersalamander, Rauhfußkauz und Schwarzstorch. Noch ein Thüringen-Tipp: das Schwarzatal am Rennsteig. Das Tal erstreckt sich von der Quelle der Schwarza bis zur Mündung in die Saale bei Rudolstadt. Die Region rühmt sich mit ihrer Vielfalt an Kräutern, von denen einige zu Heilzwecken verwendet werden.“

Dazu gibt es Links zu den entsprechenden Seiten der Tourismusregionen. Eine willkommene Werbung für die Region.