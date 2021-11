Volker-Christian Hassenstein, Revierförster in Mellenbach, hat die Schwarzataler für den Samstag-Vormittag eingeladen, auf Kahlschlagsflächen im Wald 1000 Ahorn- und 550 Lärchen-Setzlinge zu pflanzen. Die Helfer kamen in Scharen. Förster Hassenstein und Schwarzatals Bürgermeisterin Kathrin Kräupner (parteilos) waren positiv überrascht von der großen Resonanz. Im Frühjahr 2022 könnte es die nächste Pflanz-Aktion geben, kündigt Hassenstein an.