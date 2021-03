Der Weg vom Eindruck

Ein Autokorso mit Polizeibegleitung auf dem Markt fällt auf. Wenn sich ein Feuerwehrauto einreiht, blinken aber Fragezeichen auf. Beteiligt sich auch die Feuerwehr? Warum? Dürfen sie das mit einem offiziellen Fahrzeug? Wer muss das genehmigen? Muss es jemand tun? Wird ihr Sprit von Steuern bezahlt? Sichern sie neben der Polizei ab? Warum ohne Blaulicht?

Am Samstag hat in Saalfeld jemand für Diskussionsstoff gesorgt, den es daraufhin aufzuklären galt und mehr als nur spekulierende Menschen am Straßenrand beschäftigte. Anfragen bei Feuerwehren, dem Landratsamt und der Polizei waren nötig, um herauszufinden, dass das Auto im Privatbesitz ist. „Dann ist das eben so“, hieß es.

Nach einem langen Weg hatte der Eindruck eines Lesers ein teils aufklärendes Ergebnis hervorgebracht, das zumindest die Fragen nach Steuergeldern und der Einstellung der Floriansjünger beantwortet haben sollte. Warum jemand ein ausrangiertes Feuerwehrauto beim Korso steuerte, blieb unklar. Und auch die Frage, ob es Feuerwehrleuten gefällt oder nicht, wobei jeder auch noch eine eigene Meinung hat. Bis dahin gilt das, was für alle Lebenslagen gelten sollte: erst informieren und nur wenn es wirklich nötig ist verbreiten.