Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Wochenendausblick für Saalfeld-Rudolstadt: Karneval, Kaffeekonzert und Kirchenjubiläum

Die Narren laufen sich warm für den Saisonendspurt. In Bad Blankenburg und Saalfeld treten sie am Wochenende zum ersten Mal in diesem Jahr vor das Publikum. Darauf haben wir schon in der Ausgabe am Donnerstag hingewiesen. Es ist aber noch mehr los im Landkreis. Hier unsere Tipps:

Erotische Literatur zur Nacht im Theater Rudolstadt

„Rote Laterne“ heißt das Format, bei dem es am Freitag ab 20 Uhr im Schminkkasten des Theaters Rudolstadt unter dem Motto „Allerlei Lust“ um erotische Literatur geht.

Weltsichten reloaded im Haus des Volkes Probstzella

30 Jahre nach ihrer legendären Weltumradlung sind Axel Brümmer und Peter Glöckner noch einmal an die Orte von damals gereist, diesmal mit Frau und Kind. Entstanden ist eine Multivisionsshow, die am Sonnabend ab 17 Uhr im Haus des Volkes in Probstzella zu erleben ist.

Jubiläumswochenende für die Schlosskapelle Saalfeld

Mit Vortrag (Freitag), Gottesdienst (Sonnabend) und einem Festkonzert wird an das 300-jährige Jubiläum der Schlosskapelle Saalfeld erinnert. Bei dem Konzert am Sonntag ab 17 Uhr in der Schlosskapelle erklingen Werke von Johann Sebastian Bach und Johann Philipp Kirnberger. Andreas Marquardt –spielt Cembalo und Orgel,außerdem mit dabei sind Solisten, der Kammerchor der Schlosskapelle Saalfeld und das Kammerorchester der Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt.

Kaffeekonzert zum Sonntag im Schminkkasten

„Wo Kaffee serviert wird, da ist Anmut, Freundschaft und Fröhlichkeit!“, beteuerte einst ein arabischer Scheich. Sein Versprechen gilt auch für unsere Kaffeekonzerte. Neben musikalischen Genüssen aus der Welt der Salonmusik werden hier Kaffee und Kuchen serviert. Das Salonorchester der Thüringer Symphoniker bittet zu einem Nachmittag in heiterer Atmosphäre - am Sonntag ab 15 Uhr im Schminkkasten in Rudolstadt.