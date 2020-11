DHL nimmt in Saalfeld Packstation in Betrieb

DHL knüpft das Packstationsnetz jetzt noch dichter und hat Anfang der vorigen Woche eine neue Packstation in der Stauffenbergstraße 1 in Saalfeld in Betrieb genommen. Kunden können laut einer Mitteilung des Unternehmens dort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken.

„Im letzten Jahr hat unser Unternehmen eine umfangreiche Qualitätsinitiative angekündigt, die zwischen 2019 und 2021 zusätzliche jährliche Investitionen von 150 Millionen Euro zum Beispiel in neue digitale Services und den Ausbau und die Modernisierung der Infrastruktur vorsieht“, heißt es in der Mitteilung. Auch der Ausbau der Packstationen auf bundesweit rund 7000 Automaten im Jahr 2021 gehöre dazu.

Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL-Paket-App. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.

Kunden können ihre Päckchen und Pakete zudem in Filialen und Paketshops abgeben und Sendungen auch dort empfangen. Online gekaufte Versandmarken können Kunden mit dem Service der „Mobilen Paketmarke“ zudem in Filialen, Paketshops, an Packstationen oder vom Zusteller ausdrucken lassen. Der Zusteller nimmt das frankierte Paket dann direkt mit.