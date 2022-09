Diakonie hat jetzt das Sagen im Rudolstädter "Regenbogen"

Rudolstadt Trägerwechsel im Freizeittreff zwischen den Wohngebieten Volkstedt-West und Schwarza-Nord

Der Freizeittreff „Regenbogen“ und das Frauenkommunikationszentrum in Rudolstadt haben einen neuen Träger. Der Demokratische Frauenbund Landesverband Thüringen hat 30 Jahre lang die Geschicke des Regenbogens geleitet. Diese Aufgabe wird nun vom Diakonieverein Rudolstadt übernommen. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung von Landratsamt und Stadtverwaltung Rudolstadt hervor.

Insbesondere die Corona-Pandemie und wiederholte Personalwechsel in der Einrichtung hätten in der Vergangenheit zu einem erhöhten Verwaltungs- und Begleitungsaufwand geführt, heißt es darin. Damit das etablierte Angebot weiterbestehen und eine stete Weiterentwicklung gesichert werden könne, sei der Trägerwechsel vereinbart worden.

Vorigen Donnerstag stellte sich die Diakonie als neuer Träger bei den ehrenamtlichen Mitarbeitern des Regenbogens und allen Interessierten vor. Für einen kulturellen Beitrag im Programm sorgte der Singekreis des Regenbogens. Landrat Marko Wolfram (SPD) besuchte zusammen mit dem Rudolstädter Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) die Veranstaltung. In einer Ansprache betonte Reichl, wie wichtig die Arbeit von Frauen für Frauen ist und freute sich, dass die Zukunft des Regenbogens gesichert ist. Anschließend bedankte sich Wolfram bei dem langjährigen Träger des Freizeittreffs für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank ging dabei an Sigrid König, die Vorstandsvorsitzende des Demokratischen Frauenbunds, und an Elke Großkreuz, für das aktive Gestalten und Führen des Freizeittreffs.

Der Freizeittreff „Regenbogen“, gelegen zwischen den Wohngebieten Volkstedt-West und Schwarza-Nord, bietet soziale und soziokulturelle Angebote in Rudolstadt an. Durch den Frauenbund wurde außerdem ein Frauenkommunikationszentrum etabliert. Frauen aller Altersstufen und in unterschiedlichen Lebenssituationen haben hier die Möglichkeit zur Begegnung und Kommunikation. Die vielfältigen Angebote an Kursen, Veranstaltungen und Beratungen im Regenbogen orientieren sich an den aktuellen Lebens- und Problemlagen der Frauen.

Zukünftig plant die Diakonie den Freizeittreff und das Frauenkommunikationszentrum unabhängig voneinander weiterzuführen. Die neue Leiterin des Frauenkommunikationszentrums wird Christel Müller. Eine Leitung für den Freizeittreff wurde noch nicht benannt.