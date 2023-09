Der Schulhof der Grundschule "Marco Polo" in Saalfeld. Die Schulsozialarbeit an der Saalfelder Marco-Polo-Grundschule wird künftig durch die Diakoniestiftung Weimar – Bad Lobenstein geleistet

Diakoniestiftung übernimmt Sozialarbeit an Saalfelder Grundschule

Saalfeld. Stelle an Saalfelder Marco-Polo-Grundschule war schon seit längerem frei.

Die Schulsozialarbeit an der Saalfelder Marco-Polo-Grundschule wird künftig durch die Diakoniestiftung Weimar – Bad Lobenstein geleistet. Das hat der Jugendhilfeausschuss des Kreistages in seiner jüngsten Sitzung bei lediglich einer Enthaltung beschlossen.

Wie Jugendamtsleiterin Cornelia Herpe erläuterte, sei die von einer Beschäftigten des Jugendamtes ausgefüllte Stelle seit längerer Zeit nicht mehr besetzt gewesen. Die Leitung der Grundschule habe daher mehrfach auf eine Neubesetzung gedrängt. Dabei sei man davon ausgegangen, die Stelle an einen freien Träger zu vergeben. Dementsprechend sei ein Interessenbekundungsverfahren in Gang gesetzt worden, das zum Angebot seitens der Diakoniestiftung als einziger Bewerberin geführt habe. Die vorherige Sozialarbeiterin sei inzwischen in einem anderen Bereich des Jugendamtes tätig.

Genau das führte zu einer längeren Debatte in der Ausschusssitzung. Vorsitzender Andreas Krauße (CDU) wollte wissen, ob die 0,75 Vollbeschäftigteneinheiten umfassende Stelle denn auch im Haushalt des Jugendamtes als externe Vergabe hinterlegt sei und im Personaltableau des Amtes selbst gestrichen sei, was Herpe für die nächste Sitzung nachzureichen zusagte.

Sozialarbeiter an 23 Schulen tätig

Seit 2013 wird Schulsozialarbeit im Landkreis im Rahmen der Landesförderrichtlinie umgesetzt. Von den 43 allgemeinbildenden Schulen partizipieren bisher 23 von Schulsozialarbeit. Sie wird im Landkreis an neun staatlichen Regelschulen, sieben staatlichen Grundschulen, einem Gymnasium, zwei freien und einer staatlichen Gemeinschaftsschule, dem Berufsschulzentrum sowie zwei Förderzentren umgesetzt. Fachlich und konzeptionell wird die Schulsozialarbeit durch die Koordinierungsstelle begleitet, die beim öffentlichen Träger der örtlichen Jugendhilfe verortet ist.

Seit 2019 beteiligt sich der Landkreis mit Eigenmitteln an der Förderung der Schulsozialarbeit. Für das Haushaltsjahr 2023 stellt das Land insgesamt rund 1,04 Millionen Euro für die Schulsozialarbeit im Landkreis zur Verfügung. Die Ausgaben insgesamt belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 1.214.550,00 Euro. jv