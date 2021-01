„Die Aussagen der AfD müssen ein CDU-Mitglied schaudern lassen“

Herr Otto, warum sind Sie Christ- und nicht Sozialdemokrat geworden?

Das hat wirtschaftspolitische Hintergründe. Da ist das Vertrauen in den einzelnen Menschen, dass er für sein Leben innerhalb der Regeln, die der Staat vorgibt, selbst die richtigen Entscheidungen treffen kann. Das hat mich zur CDU gebracht. Ich halte es für richtig, dass der Staat Leitplanken setzt, also Ordnungspolitik betreibt. Die CDU steht wie keine andere Partei für diese Soziale Marktwirtschaft. Aber ich halte nichts davon, Sozialismus oder eine Verstaatlichung funktionierender Märkte zu fordern.

Dann sollten wir schleunigst den Bankensektor verstaatlichen, denn wir haben 2008 gesehen, dass dieser Markt nicht funktioniert…

Klar, wir haben da in Teilen Marktversagen gesehen. Aber Verstaatlichung ist nicht immer die richtige Lösung. Rein staatliche Kreditbanken haben 2000 Jahre lang gezeigt, dass sie nicht funktionieren. Sie bringen Ineffizienz für alle, die Kredite brauchen. Und es ermöglicht immer Missbrauch der Banken durch den Staat.

Das klingt ein wenig nach Friedrich Merz… War das Ihr Favorit bei der CDU-Vorsitzenden-Wahl?

Nein. Da bin ich bei der CDU nicht repräsentativ in Thüringen. Wäre ich Delegierter gewesen, hätte ich wohl für Norbert Röttgen gestimmt. Ich hätte ihm stärker zugetraut, die Union auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten, als den anderen beiden Kandidaten.

Verstehen Sie, warum die Thüringer Christdemokraten derart auf Friedrich Merz abfahren?

Jeder der drei Kandidaten repräsentiert Strömungen innerhalb der Partei, keiner ist gänzlich ungeeignet. Insofern verstehe ich, wenn andere eine andere Präferenz haben.

Viele CDUler in Ostdeutschland sehen mit Armin Laschet den Untergang des Abendlandes heraufziehen, da mit ihm an die AfD verlorenes Feld nicht zurückgewonnen werden könne…

Da spielt auch Frust eine Rolle, die Entscheidung für Laschet ist gerade mal eine Woche her. Man muss auch sehen, dass CDU-Vorsitzende üblicherweise lange im Amt sind und die Geschicke der Bundesrepublik nicht selten auf lange Zeit prägen. Die Stärke der Union war es immer, sich nach einer Wahl hinter dem Gewinner dieser Wahl wieder zu vereinigen.

Gelingt der CDU eine hinreichende Abgrenzung zur AfD?

Ich sehe schon doch, dass wir uns abgrenzen. Die Nähe zur AfD ist doch meist auch ein Stück herbeigeredet. Die AfD sehnt sich in ihrer Nische des Populismus nach einer Nähe zur CDU, weil sie sonst ohne Regierungsperspektive bedeutungslos wird. Seien wir doch mal ehrlich: Eine wirkliche Nähe, eine wirkliche inhaltliche Nähe kann es doch zwischen Konservativen und der AfD gar nicht geben. An der AfD ist doch nichts Konservatives, an ihr ist doch nichts von dem, was die Union für Deutschland ausmacht. Das ist reaktionär, das ist zurückgewandt, das ist Populismus. Das hat nichts mit den Grundwerten der Union zu tun.

Sie grenzen sich also ab von Populismus, Irrationalismus und Geschichtsrevisionismus?

Diese Aufzählung ist nicht einmal vollständig. Wir finden jeden Tag Aussagen aus der AfD, die ein CDU-Mitglied doch schaudern lassen müssen! Dass gewisse Überschneidungen in politischen Randfeldern vorkommen können, darf doch niemanden darüber hinwegtäuschen, dass das Staatsbild, das Gesellschaftsbild, das Menschenbild von CDU und AfD gänzlich unterschiedlich sind.

Vor Angela Merkel war rechts der CDU „eine Wand“, wie es hieß. Jetzt ist dort die AfD, wie erklären Sie das?

Die Union hat sich doch nicht erst unter Angela Merkel neu ausgerichtet und ist in ihrer Vergangenheit nicht nur einmal neuen gesellschaftlichen Wegen gefolgt. Eine stete Erneuerung war auch schon vor Angela Merkel eine permanente Anforderung an die CDU und ein Grund ihres langjährigen Erfolgs. Ich denke, die AfD ist nicht allein eine Folge von Angela Merkel, sondern eine Folge von gesellschaftlichen Umbrüchen weltweit, die sich auch in Deutschland niedergeschlagen haben. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die CDU nicht nur aus ihrer Vorsitzenden besteht und dass große Teile der Bevölkerung lange Jahre hinter der Politik Angela Merkels standen und immer noch stehen.

Glauben Sie, dass Laschet auch Kanzler kann?

Ich bin mir sicher, dass er es könnte. Ob er der Kandidat wird, werden wir sehen, das muss nicht zuletzt auch mit Markus Söder entschieden werden. Das muss kein kleiner Fraktionsvorsitzender in der südthüringischen Provinz entscheiden (lacht).

Ist die CDU noch stärkste Partei in Saalfeld-Rudolstadt?

Diese Einschätzung lässt sich nie tagaktuell beantworten. Bei der Landtagswahl haben wir einen Wahlkreis gewonnen, einen knapp verloren. Bei der letzten Kommunalwahl in Saalfeld hatten wir sogar Stimmen dazugewonnen. Ganz klar sehen wir: Wenn man vor Ort seine Arbeit macht und inhaltlich stark verankert ist, gerade auch als Kommunalpolitiker, dann wird das auch honoriert.

Sagen Sie, was wird 2021 ihr persönlichstes Anliegen im Saalfelder Stadtrat sein?

Klar ist: Wir wissen noch nicht, wie 2021 die finanzielle Lage der Stadt Saalfeld aussehen wird. Wir haben vor, auf der ersten Stadtratssitzung des Jahres den Haushalt zu verabschieden. Dieser sieht gut aus, trotz der Corona-Pandemie, auch was Investitionen und freiwillige Leistungen angeht. Wir sind weit von den schlechten Jahren 2012 bis 2016 entfernt. Aber: Das ist nicht in Stein gemeißelt. Wir wissen nicht, wie das die nächsten Wochen und Monate weitergeht.

Ich meinte auch, was Ihnen persönlich wichtig ist…

Eine sinnvolle Stadtentwicklungspolitik, damit Menschen hier gern leben und attraktiven Wohnraum haben. Und attraktive Industrie- und Gewerbestandorte. Wir brauchen auch weiterhin eine Ansiedlung von produzierendem, hochwertigem Gewerbe für sinnvolle, gut bezahlte Arbeitsplätze. Egal wie gut es einem im Saalfeld gefällt – man muss hier auch von seiner Arbeit leben können.