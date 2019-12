Die beste Lösung

Ein Arzt und eine studierte Betriebswirtin sollen es nun also richten an den Thüringen-Kliniken. Als Doppelspitze sollen sie den vom Kapitän verlassenen Tanker mit 2000 Mann Besatzung und 30.000 Passagieren im Jahr auf Kurs halten. Kann das funktionieren?

Es muss – und es wird. Angesichts der Umstände ist es wahrscheinlich sogar die beste Lösung. In rasantem Tempo hatte sich der Terminkalender des scheidenden Geschäftsführers geleert, nachdem seine Rückzugsabsicht bekannt wurde. Ebenso schnell füllte sich der der Prokuristin. Es musste eine schnelle Entscheidung her, ehe sich der Mehltau auf ein Haus legte, das alles gebrauchen kann, nur keinen Stillstand.

Dem Duo Faber/Krönert ist zuzutrauen, die großen Herausforderungen, vor denen die ganze Branche steht, zu meistern. Beide sind hier sozialisiert, wissen, wie die Menschen ticken, kennen das Krankenhaus seit vielen Jahren und haben mit ihren Familien Wurzeln in der Region geschlagen. Beiden wird Kompetenz in ihrem jeweiligen Fachgebiet bescheinigt. Es gibt schlechtere Voraussetzungen.

Im Grunde muss man sich nur mal die Alternative vor Augen führen: Klinikmanager, die von Haus zu Haus ziehen, auf kurzfristigen Erfolg spekulieren und alles mitbringen, nur kein Herzblut. Das Ergebnis kann man sehen: in Greiz und Schleiz, in Zeitz und Naumburg, in Hildburghausen und Sonneberg.

Insofern ist die Entscheidung des Aufsichtsrates eine gute. Sie wird – rechtzeitig vor Weihnachten – wieder etwas Ruhe in den sensiblen Krankenhausbetrieb bringen. Nun ist die lokale Lösung nur noch zum Erfolg verdammt. Bei Strafe des Untergangs.