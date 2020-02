Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Die Brummochsen“ machen in Schaala den Anfang

Der Rudolstädter Carneval Klub (RCK) „Die Brummochsen“ lud am vergangenen Wochenende zum Fasching in die Mehrzweckhalle Schaala - da ließen sich kleine und große Narren nicht lange bitten.

Erst Kinderfasching, dann das volle Programm

„Einer muss den Anfang machen“, sagt Renate Nicolai vom Verein. Auch wenn bis Rosenmontag noch drei Wochen Zeit sei: In Rudolstadt ist es der Rudolstädter Carneval Klub (RCK) „Die Brummochsen“, der den närrischen Reigen am Sonnabend eröffnete. Am Nachmittag war die Mehrzweckhalle gut gefüllt mit vielen kleinen Narren, die an den verschiedenen Stationen wie beispielsweise Sackhüpfen, Büchsenwerfen, Malen, oder Basteln ihren Spaß hatten. Natürlich durften da auch lustige Tänze nicht fehlen.

Humorvolle Werbung für heimische Produkte

Am Abend wurde dann das volle Programm aufgefahren. Tänze der Frauen, die Turnerriege, Sketche, Playback-Show, Männertanz, Live-Bütt - es gab alles, was zu einem gelungenen Abend gehört. Da durfte auch „närrische“ Werbung nicht fehlen. In Anlehnung an die Haribo-Werbung wurde für heimische Produkte etwa aus der Herzgut-Molkerein oder der Stadtmühlenbäckerei Bielert Werbung gemacht. Ein besonderer Höhepunkt war ein ABBA-Live-Gesang.

Unterstützung bekamen die gut 20 Aktiven der „Brummochsen“ vom 1.SRCC, dem Saalfeld-Rolschter-Carneval-Clubs, der seinen Höhepunkt am kommenden Wochenende im Meininger Hof hat. Die restlichen Rudolstädter Faschingsvereine müssen noch ein bisschen warten.