Die Erde ist keine Scheibe

Über Meinung, Forschung und Klimawandel

Sie dürfen natürlich die Position vertreten, dass die Erde eine Scheibe ist. Dies ist ein freies Land. Sie dürfen aber nicht die Annahme vertreten, dass Sie mit dieser Position ernst genommen werden. So verhält es sich auch mit dem Klimawandel. Wenn Sie sagen, er sei nicht menschengemacht und es habe „früher auch heiße Sommer gegeben“, dann bringen Sie sich um Ihre Reputation. Vielleicht nicht in Ihrer Stammkneipe, doch die ist nur ein kleiner Teil der Welt. Warum Sie sich mit einer solchen klimaskeptischen Meinung lächerlich machen, hat diesen Grund: Weil der Forschungsstand in dieser Frage eindeutig ist. Wir wissen, dass die Menschheit seit 1751 mehr als 400 Milliarden Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre abgegeben hat. Sie wissen, dass das nicht folgenlos sein kann. Der Treibhauseffekt, bereits 1824 entdeckt, ist gut erforscht. Mehr müssen Sie eigentlich nicht wissen. Vielleicht noch das: Die acht wärmsten Jahre seit 1881 liegen alle im 21. Jahrhundert. Wer also sagt, „früher gab es auch heiße Sommer“, der widerspricht nicht nur der Forschung, sondern seiner eigenen Erfahrung.