Die Fichte „flutscht“ durchs Sägewerk

Die „Initialzündung“ liegt bereits ein paar Jahre zurück. Bereits der sehr warme und trockene Sommer 2003 hat die Waldbäume nachhaltig geschädigt, erklärte Saalfelds Stadtförster Alexander Krieck gegenüber dieser Zeitung: „Die letzten beiden Jahre haben dem die Krone aufgesetzt.“ In Folge der sehr warmen Jahre 2018 und 2019 sind nun viele Bäume - insbesondere Fichten - von einer parasitären Ausbreitung von Borkenkäfern betroffen. Vor Ort im Wald zeigt der Stadtförster am Mittwoch die von ihm mit einer rosa-rötlichen Farbe markierten Bäume, die gefällt werden müssen. Leicht kann Krieck bei diesen Bäumen mit einer kleinen Axt die Rinde entfernen, deutlich sind darunter die gebohrten Gänge der Borkenkäfer-Larven zu erkennen.

Borkenkäfer fliegen 500 Meter weit

Eigentlich können sich Bäume gegen den Borkenkäfer-Befall wehren. Etwa, in dem sie sehr viel Baumharz produzieren und die Schädlinge „einharzen“. Doch bei hohem Befallsdruck und wenig Wasser aufgrund von Hitze- und Trockenheitsperioden gelingt das nicht in ausreichendem Maße. Krieck zufolge ist das Ausbleiben von frostkalten Nächten nicht das Problem - Borkenkäfer halten wochenlang Temperaturen von zehn Grad unter Null aus. Problematisch sei die Wärme. Krieck: „Insekten sind wechselwarme Tiere, die Entwicklung der Brut ist an die Temperatur geknüpft.“ Ab 15 Grad Celsius aufwärts fliegen Borkenkäfer aus und besiedeln neue Bäume. Etwa 500 Meter weit fliegen sie; wenn sie warme Luftströmungen ausnutzen können, auch weiter. Daher wirkten sich auch große Monokulturen negativ aus - bei reinen Fichtenwäldern findet der Borkenkäfer seinen Lieblingsbaum in der nächsten Nähe. Der Stadtförster zeigt im Stadtforst Fichtengruppen, die komplett abgestorben sind.

Freilich sei der Zusammenhang von Monokulturen und Borkenkäfer-Befall schon vor 100 Jahren bekannt gewesen. Doch die letzte große Epidemie fand in den Nachkriegsjahren 1946/47 statt und „aus Mängelgründen wurde mit Fichte aufgeforstet“. Nadelhölzer sind leicht zu vermehren und geben gute Erträge als Nutzholz. Wer da eine gute Ausbeute hat, „ist verleitet, es noch mal zu machen“, sagt Krieck. Die Fichte ist der ideale Bretterbaum: Der Stamm „flutscht im Sägewerk nur so durch“.

Auch Buchen haben „geschwächelt in den letzten Jahren“

Dass es eine Klimaerwärmung gibt, hat Kriecks neuer Kollege Lukas Nagat schon vor 20 Jahren im Studium gelernt. Insofern wissen er und Krieck, dass in Zukunft häufiger mit heißen Sommern zu rechnen ist. So wird Krieck, der sich nun allein dem Stadtwald widmen und die urbanen Bäume Nagat überlassen kann, künftig noch stärker auf Mischwald setzen. Also auf viele verschiedene Arten, auf Weißtanne, Lärche, Douglasie, Ahorn, Robinie, Stiel- und Trauben-Eiche, Buche… Aber auch die Buche - derzeit macht sie zwei Prozent des Stadtwaldes aus - „hat geschwächelt in den letzten Jahren“, sagt Krieck stirnrunzelnd. Einfach auf mediterrane Sorten setzen können Krieck und Nagat nicht: Schließlich sind tiefste Frost-Temperaturen noch immer möglich, ja der Klimawandel bringe ja gerade extreme Temperaturwechsel mit sich.

Die Schwächung der Bäume ist Nagat zufolge „ein langsam schleichender Prozess“. Für die Stadtbäume setzt auch er auf neue Arten, so genannte „Stadtklimabäume“. Gleditschien zum Beispiel, auch Lederhülsenbäume genannt. Auch Wollapfel, Mongolische Linde, Rotahorn und Robinie werden von Nagat genannt. Im Unterschied zu Kriecks Stadtwald außerhalb der Stadtgrenzen kann Nagat zudem auf die Mithilfe der Saalfelder hoffen: „Wir haben viel mehr Augen.“ Noch immer werden Baumpaten gesucht, etwa für die 134 neuen Bäume, die allein in diesem Herbst im städtischen Bereich Saalfelds gepflanzt werden. Und sollte es 2020 wieder ein heißer Sommer werden, dürfe ruhig zur Gießkanne gegriffen werden. Nagat: „Mal 100 Liter Wasser helfen dem Straßenbaum schon sehr.“