Die Frau, die Auschwitz entkommen ist

Zugfahren fällt ihr bis heute schwer. Und wenn sie fährt, setzt sie sich immer in Türnähe, um am Zielbahnhof schnell aussteigen zu können. Eine Abneigung, die 1944 ausgelöst wird. Da befindet sich Eva Stocker mit ihrer Mutter am Bahnhof Kosice/Kaschau (heute Slowakei) in einem Deportationszug, der sie nach Auschwitz bringen soll. Durch eine glückliche Fügung wird sie gerettet und zur Holocaustüberlebenden. Jahre später wird sie Filmemacherin und sich auf die Suche nach dem eigenen Ich machen. Das wichtigste ihrer Projekte: Der Dokumentarfilm „Das zweite Leben“, an dem sie seit mehreren Jahren arbeitet und bereits 20 Menschen aus acht Ländern, die der Vernichtung entronnen sind, interviewt hat. „Mich beschäftigt die Frage, was es mit Menschen macht, die den Holocaust überlebt haben. Wie man weiterlebt.“ Sie nennt ihre Film-Protagonisten „meine Überlebenden“.

Im Rahmen der 27. Thüringer Tage der jüdisch-israelischen Kultur war Eva Stocker am Mittwochabend zu Gast bei den Heidecksburger Schlossgesprächen. Eingeladen hatte das Politische Bildungsforum Thüringen der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Bereits am Vorabend sprach sie im Erinnerungsort Topf & Söhne in Erfurt. Stocker, die in der Schweiz lebt und in Ungarn arbeitet, gab Einblick in ihre Lebensgeschichte, die aufgrund der Wirren nur teilweise zu rekonstruieren ist. Ihre leibliche Mutter lernte sie nie kennen, ihr widmet sie den Film. Die rund 100 Besucher, darunter eine zwölfte Klasse des Gymnasiums Fridericianum, sahen einen erste Ausschnitt aus der Rohfassung des Werks, das im kommenden Jahr Premiere feiern soll. Stockers Protagonisten berichten von Lagerwillkür und Grausamkeiten, aber auch von ihrem Überlebenswillen während der Gefangenschaft und der Zeit danach. Wie schwer es den Überlebenden gefallen sei, über das Erlebte zu sprechen, wollte ein Schüler in der anschließenden Diskussionsrunde wissen. „Viele Betroffene haben zunächst nicht reden können, sich dann aber doch geöffnet. Sie wollten diese Welt nicht verlassen, ohne darüber gesprochen zu haben“, antwortete Eva Stocker. Ob die Menschen Hass empfunden hätten, fragte ein anderer Gymnasiast. „Nein, ich habe bei keinem einzigen Rachegefühle oder Hass entdecken können“, sagt die Filmerin. „Nur immer wieder diesen einen Appell an die Nachwelt: ‘Bitte – hasst Euch nicht!’“