Die ganze Wahrheit - eine Kolumne aus Saalfeld-Rudolstadt

Die Mühlenfähre der KomBus liegt bei Niedrigwasser an der Anlegestelle in Altenroth. Bei "Unterwegs in Thüringen" heißt es: "Zum Glück gibt es hier nur wenige Autos". Wie bitte?!

Saalfeld Nachdenken über einen gebührenfinanzierten Werbefilm, den man sich in den Schrank stellen kann. Oder auf die Homepage.

Da ist dem MDR ein wirklich tolles Porträt der Stauseeregion gelungen. Wakeboarder düsen über das Thüringer Meer, auf dem schwimmende Ferienhäuser den Stress des Alltags vergessen lassen, während die Moderatorin im Plastikball über die Bucht läuft. Ausblicke wie in Norwegen, Erlebnisurlaub pur zu Lande und in der Luft. Ein gebührenfinanzierter Werbefilm, den man sich in den Schrank stellen kann. Oder auf die Homepage. Selbst die einzige halbwegs kritische Anmerkung in den 30 Minuten hat noch einen positiven Touch: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln sei schon die Anreise „ein Abenteuer“.

Meine persönliche Gefühlslage beim Betrachten schwankte zwischen Staunen, Kopfschütteln und der Befürchtung, dass sich tatsächlich Touristen animiert fühlen könnten, die Gegend zu besuchen. Denn wiewohl es all das im Film Gezeigte natürlich tatsächlich gibt, ist es eben nur die halbe Wahrheit.

Kein Bett am Wegesrand aufzutreiben

Mir sind in diesem Sommer mehrfach Radfahrer begegnet, die sich bitterböse beklagt haben über Zustand und Verlauf des Saaleradweges am Hohenwartestausee. Erst in dieser Woche erzählte mir ein Pärchen aus Sachsen, dass sie zwangsweise bis Saalfeld weiterradeln mussten, weil am vielgepriesenen Thüringer Meer kein Bett am Wegesrand aufzutreiben war.

Spätestens als die Moderatorin bei der Überfahrt mit dem regelmäßig lahmenden Touristenzugpferd namens Mühlenfähre ins Mikrofon hauchte, dass es hier zum Glück nur wenige Autos gebe, hätte ihr auffallen können, dass an der Stelle eine Brücke fehlt. Vielleicht sollten die Filmemacher vom MDR mal wieder einen alten Gerichtsschinken gucken, in dem der Richter die Zeugen ermahnt, sie mögen von sich geben: Die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit.

Schönes Wochenende!