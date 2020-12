Die Heidecksburg kann nicht warten

So begrüßenswert die umfangreichen Fördermittel für die Thüringer Residenzkultur sind, die der Bund bis 2027 zur Verfügung stellt: Im Hinblick auf die Verteilung der darin enthaltenen Fördermittel für Projekte der Digitalisierung von Sammlungsgut und der kulturellen Bildung gibt es „ein unterschiedliches Meinungsbild“. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung von Landrat Marko Wolfram (SPD) und der Direktorin der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten (STSG), Doris Fischer, hervor. Tenor: Die Heidecksburg darf nicht hinten herunterfallen.

2018 hatte die STSG den Sanierungsbedarf für ihre 31 Liegenschaften ermittelt, der sich auf etwa 400 Millionen Euro beläuft. Die Zusage von Investmitteln in Höhe von insgesamt 200 Millionen Euro von Bund und Land ermöglicht also große Schritte auf dem Weg zur Lösung des bestehenden Sanierungsstaus. „Das ist ein großer Erfolg der gemeinsamen Bemühungen vieler Akteure aus Politik und Gesellschaft“, so Fischer und Wolfram. Aus fachlicher Sicht sei dabei unstrittig, dass die ehemals schwarzburgischen Liegenschaften aufgrund ihrer kulturhistorischen Bedeutung, ihrer Größe, ihres baulichen Zustands und der oft problematischen Nutzungsbedingungen in diesem Zusammenhang schweres Gewicht haben. Allein auf Schloss Heidecksburg als Sitz des Thüringer Landesmuseums Heidecksburg und der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten belaufe sich der bestandserhaltende Sanierungsbedarf auf 38 Millionen Euro. Zu den Schwerpunkten gehört der gesamte Nordflügel, insbesondere aber das Dach. Dort müssen derzeit bereits Notmaßnahmen eingeleitet werden. Aber auch der Westflügel und der Marstall haben dringenden Sanierungsbedarf.

Neben den Investmitteln wird der Bund Mittel zur Projektförderung bereitstellen. Ein großer Teil davon ist durch den Beschluss des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestags bereits Empfängern in Gotha, Altenburg und Weimar zugeordnet. Das in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt befindliche Thüringer Landesmuseum Heidecksburg Rudolstadt – mit einer Sammlung von mehr als einer Million Objekten und rund 100.000 Besuchern im Jahr eines der größten und besucherstärksten Museen im Freistaat - könne allenfalls vom kleineren, noch nicht zugeordneten Teil der Projektmittel partizipieren. „Dies ist bei weitem nicht ausreichend, um den Bedarf des Landesmuseums mit drei Außenstandorten in den Bereichen Restaurierung, Digitalisierung und Depotausstattung zu decken“, sind sich die Stiftungsdirektorin und der Landrat einig. Die in Teilen akute Problemlage des Thüringer Landesmuseums Heidecksburg könne nicht auf eine mögliche zweite Förderperiode warten.