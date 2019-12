Die Heimkehr der Eliten

Das Leben in vollen Zügen genießen kann man dieser Tage auf der Saalebahn. Kaum einen freien Sitzplatz gibt es zwischen Nürnberg und Leipzig, auch die Züge aus Erfurt sind gut gefüllt. In Saalfeld und Rudolstadt entsteigen ihnen Menschen mit Rollkoffern, klugen Gesichtern und teuren Schuhen. Kleine Mädchen in hübschen Kleidern fallen ihren Großvätern um den Hals, die im Parkverbot vor dem Bahnhof stehen. Weihnachten ist das Fest der Familie - und die Zeit, da die verlorenen Kinder heimkehren.

Den Rest des Jahres operieren sie Kniegelenke in Hamburg, vertreten Mandanten in München, fliegen Tornados in Celle oder entwickeln selbstfahrende Autos in Stuttgart. Sie geben Integrationskurse in Zürich, unterrichten Schüler in Kreuzberg oder drehen Filme in den USA. Sie leben in einer Welt, die ihren Eltern seltsam fremd geblieben ist, aber Weihnachten, Weihnachten sind sie zu Hause. Sie saugen den Geruch der Heimat ein, essen zu viel vom Weihnachtsbraten, obwohl sie weniger Fleisch essen wollten, und treffen sich am Abend mit Freunden, die auch irgendwo da draußen in der Welt leben.

Zu allen Zeiten haben Menschen ihre Heimat verlassen (müssen), um ihr Glück zu finden an einem anderen Ort. Noch nie aber waren es so viele wie in der Generation der 15 Jahre vor bis kurz nach der Wende Geborenen. Die ernsten Fragen, die damit verbunden sind, können an dieser Stelle nur gestreift werden: Wer wird ihre Eltern pflegen, wenn es soweit ist? Wer wird die Häuser bewohnen, die ihre Vorfahren gebaut haben? Wer wird sich den Menschenfeinden entgegen stellen, wenn die Oberwasser bekommen?

Die Leute, die unser Leben in der Weihnachtszeit für ein paar Tage bereichern, fehlen den Rest des Jahres an allen Ecken und Enden. Ich finde, sie sollten das wissen.

Frohes Fest!