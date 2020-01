Bad Blankenburg. Die Sternsinger sind wieder unterwegs: Auch in Saalfeld-Rudolstadt sammeln Kinder für Kinder in Not weltweit.

Die Könige klingeln: Sternsinger in Saalfeld-Rudolstadt unterwegs

Krone auf dem Kopf, ein Lied auf den Lippen und die Spendendose in der Hand: Viele kleine Könige mit ihren funkelnden Kronen und prächtigen Gewändern versammelten sich am Bad Blankenburger Gotteshaus. Seit Samstag sind auch im Städtedreieck wieder die Sternsinger unterwegs. Zu einer Jahreszeit, in der manch einer lieber auf der Couch bleibt, ziehen sie freiwillig durch die Straßen.

Die Jungen und Mädchen sammeln dieses Jahr unter anderem für Kinder im Bürgerkriegsland Libanon. Mit ihrem Motto machen die Sternsinger darauf aufmerksam, wie wichtig Frieden gerade für Kinder und Jugendliche überall auf der Welt ist. „Sternsinger sind Glücksbringer“, singen die Mädchen und Jungen. Die jüngste Anastasia ist gerade mal ein Jahr.

„Christus Mansionem Benedicat“, zu Deutsch: „Christus segne dieses Haus“

Am Sonnabendvormittag hat Gemeindereferent Mathias Kugler von der katholischen Kirche in Bad Blankenburg die Mädchen und Jungen ausgesandt, um in den kommenden Tagen Häuser zu segnen und Spenden zu sammeln. Traditionell schreiben die Sternsinger mit Kreide die Jahreszahl und das Kürzel „C+M+B“ über die Haustür oder bringen Aufkleber an. Das ist Latein und heißt „Christus Mansionem Benedicat“, zu Deutsch: „Christus segne dieses Haus“.

„Ich bin zum dritten Mal dabei“ sagt Hannah. „Es ist ein gutes Gefühl, Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht wie uns“, so die 15-Jährige. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. 1,14 Milliarden Euro sammelten die Sternsinger seit Aktionsstart, mehr als 74.400 Projekte für benachteiligte Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden unterstützt. Durch ihr Engagement werden die kleinen Könige zu einem Segen für benachteiligte Gleichaltrige in aller Welt.

Bis zum 9. Januar werden die Kinder im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt unterwegs sein.