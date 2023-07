Die Macht der Gewohnheit als Sparbremse

Saalfeld Seit 2021 hat der Landkreis durch aktives Energiemanagement in 20 seiner Gebäude deutliche Einsparungen erzielt – nun allerdings müsste auch investiert werden

In schlichtem Weiß und überraschend klein steht der Gas-Brennwertkessel im Keller des Landratsamt-Gebäudes im Saalfelder Rainweg, wo Steffen Anemüller sich gerade durch die Einstellungen der Steuerungseinheit klickt. Die Vor- und Rücklauftemperaturen sind okay, die Heizung arbeitet im Sommerbetrieb und nur zu Bürozeiten, auch eine Ferien- oder Betriebsurlaub-Regelung wäre möglich. Kessel, Pumpen und Rohre wirken noch ziemlich neu – die Sanierung ist erst ein paar Jahre her.

Energetisch alles paletti also mit der Behördenhülle? „Was glauben Sie, wie viele Heizkreise es hier gibt?“, kontert Anemüller. Einen, vielleicht zwei, vermute ich. Tatsächlich sind es zwei, doch nur einer ist in Betrieb – für das ganze Gebäude. „Aber das hat vier Seiten, mit unterschiedlichen Einwirkungen von Sonne und Wind“, erklärt Anemüller, „idealerweise müssten es also vier Heizkreise sein, um wirklich bedarfsgerecht mit Wärme zu versorgen.“

Nur neun Häuser über Wärmenetze versorgt

Anemüller weiß, wovon er spricht. Schließlich ist er diplomierter Gebäudetechniker und der Energiemanager des Landratsamtes. Vor rund zweieinhalb Jahren ist die Behörde ins Zertifizierungsverfahren für kommunales Energiemanagement eingestiegen, zunächst mit dem Ziel der Basiszertifizierung. Was bedeutet, 30 Prozent der gesamten Wärmeversorgung von landkreiseigenen Liegenschaften auf Effizienz zu trimmen und mindestens fünf Prozent dauerhaft einzusparen.

Eines der Probleme dabei: Es gibt keine zentrale oder gar digitale Steuerung für alle Gebäude, sondern de facto nur Insellösungen, noch dazu unterschiedlichste Heizungsarten von Gas- und Öl-Brennern, Hackschnitzel- und Pelletheizungen, Biogas- oder auch elektrische Heizungen. Nur neun der insgesamt 55 Häuser werden mit Fern- oder Nahwärme versorgt, mehr wäre gerade auch unter dem Aspekt der zentralen Steuerung wünschenswert, so Anemüller, andererseits führe die faktische Monopolstellung der Anbieter zu teils überzogenen Preisen.

Überalterte Regelungstechnik erschwert bedarfsgerechten Betrieb

Um überhaupt Energie sparen zu können, musste Manager Anemüller sich erst einmal einen detaillierten Überblick über sämtliche Immobilien und Versorgungsanlagen mit ihren jeweiligen Verbräuchen verschaffen. „Die Mehrzahl der Heizungen stammt noch aus den 1990-er Jahren, mit teils völlig überdimensionierten Niedertemperaturkesseln“, berichtet Anemüller. Während die Brenner und Kessel selbst oft noch gut intakt seien, sei die dazugehörige Regelungstechnik inzwischen völlig überholt, mangele es an differenzierten Heizprogrammen, Feierabend-Einstellungen oder Heizkurven-Beeinflussung. „Es gab und gibt Anlagen an Schulen, die laufen praktisch rund um die Uhr und über das ganze Jahr durch“, erzählt der Energiemanager. Desgleichen seien Ferien-Programmierungen auch in Bildungseinrichtungen eben nicht selbstverständlich. „Wir haben auch Fälle, da gibt es nur Heizung an oder aus – und das fürs ganze Gebäude.“ Ebenso häufig seien Räume, in den sich nur äußerst selten jemand aufhalte, die aber straff mitbeheizt würden.

Mindestens ebenso wichtig wie die technischen Voraussetzungen sei der Faktor Mensch, so Anemüller: „Gewohnheiten sind nur sehr begrenzt zu beeinflussen.“ Selbst wenn er eine Heizungs- oder Lüftungsanlage auf den idealen Wert hinsichtlich Effizienz und gleichzeitig kommoder Arbeitsbedingungen eingestellt habe, dauere es meist nur wenige Monate, bis diese wieder zugunsten von mehr Behaglichkeit geändert seien. Für jede Anlage habe er dem entsprechenden Hausmeister ein Heft mit Tabellen zur optimalen Regelung übergeben, doch nur etwa jeder Dritte habe die Aufgabe so motiviert angenommen, dass er selbst ständig kontrolliere und noch nach Verbesserungen suche.

Verbrauch von Wärme, Strom und Wasser reduziert

Nach Abschluss der Basisstufe wurde jetzt Bilanz gezogen. Die fiel so gut aus, dass der Landkreis durch Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) das Zertifikat für vorbildliches Energiemanagement erhielt. Die erreichten Einsparungen in den 20 Landkreis-Gebäuden, die gezielt auf Energieeffizienz getrimmt wurden, gehen deutlich über das Fünf-Prozent-Ziel hinaus. Da die Corona-Jahre wegen teilweiser Schließungen, mehr Belüftung an Schulen und gewachsener Computernutzung statt Außendienst als Vergleichszeitraum schlecht taugen, wurden die Werte für das Jahr 2022 denen von 2019 gegenübergestellt. So sank der Wärmeverbrauch nach witterungsbereinigter Abrechnung von 5.430 auf 4.480 Megawattstunden, macht fast 18 Prozent Einsparung. Der Stromverbrauch wurde von 913 auf 855 Megawattstunden gesenkt, der Wasserverbrauch von 9.211 auf 8.271 Kubikmeter reduziert. Vor allem wegen der allgemeinen Energiepreisentwicklung sowie deutlich höheren Gebühren für Wasser und Abwasser stiegen die Gesamtkosten zwar trotzdem – ohne Energiemanagement aber wären sie wahrscheinlich durch die Decke gegangen. Laut Landratsamt hätte man sich auf weitere mindestens zehn Prozent Steigerung einrichten müssen. Klimafreundlich waren die Anstrengungen allemal: Die CO2-Emission wurde um 259 Tonnen pro Jahr gesenkt.

Außer im Fall des ehemaligen Gymnasiums Bad Blankenburg, wo der ohnehin fällige Heizungsumbau mit neuer Regeltechnik und weniger Pumpen für 8.700 Euro Kostenreduzierung sorgte, kam die verbesserte Energieeffizienz durch viele kleine Einzelschritte, Ansprachen, Motivation und Steuerung zustande, blieb also im nicht-investiven Bereich. Lassen sich so noch weitere Reserven erschließen? Kaum, urteilt Steffen Anemüller. Mindestens in neue Regelungstechnik werde man wohl Geld stecken müssen. Und noch mehr Management in zusätzlichen Gebäuden sei bei lediglich einer halben Stelle auch nicht drin.