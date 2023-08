Die Moritat vom Parken - in Frankreich und Bad Blankenburg

Henry Trefz gibt verschämt seine chronische Gratismentalität zu Protokoll

Ich bekenne: Ich hasse Parkgebühren! Und dabei ist es meist gar nicht die Höhe, sondern das Prinzip. Dabei ist mir natürlich schon klar, dass mit ihnen der Verkehrsraum unterhalten, eine Lenkungswirkung erzielt und sogar ein ansonsten chronischer Mangel in Stadtsäckeln gemindert werden kann. Trotzdem!

Mit dieser Grundeinstellung ist es schon mal nicht so einfach. Ich habe immerhin anzubieten, dass ich gern als Ausgleich auch mal bis zu einem Kilometer laufe - Hauptsache, es ist dort kostenlos.

Überhaupt: Das Erzieherische an den Gebühren ist mir noch am eingängigen: Teuer für jene, die bis in die City fahren wollen, okay, aber entscheidend ist der unübersehbare Hinweis auf Gratis-Alternativen - etwa vor den Stadtmauern.

Im Frankreich-Urlaub habe ich mir dortige Gepflogenheiten angesehen: Keine Frage, auch da kann es teuer werden, gern an touristischen Hotspots. Auch Privilegierung ist normal. Höhenbalken am Eingang vieler Parkplätze schließen Wohnmobile aus, die zu viel Platz beanspruchen würden. Fast immer aber gibt es eine Alternative, die auch oft gratis ist.

Aus der Ferne habe ich daher kopfschüttelnd die unselige Debatte um den Bad Blankenburger Wanderparkplatz am Schwarzatal mitverfolgt.

Dass in der Fröbelstadt möglichst niemand gratis parken soll, weil die Kommunalaufsicht Druck bei den Einnahmen macht, ist ja ein alter Hut. Die zeitlichen Limite dort lassen aber nicht den Hauch eines Sinns erkennen. Wochentags von 9 bis 18 Uhr drei Euro pauschal, es geht also offenbar ums Abkassieren von Tagestouristen, oder? Kann man machen. Und sogar die Einheimischen schützen, die 30 Minuten Gassi gehen wollen. Und hey, sogar für Wohnmobile ist das ein Angebot, hier gratis über Nacht zu stehen, oder? Wenn es so gemeint ist, warum dann am Samstag erst ab 21 Uhr? Und warum an Sonn- und Feiertagen gar nicht? Trotzdem: Schöne Woche!