Die Party nach der Sause zu Hause

Der große Vorteil von Silvester: Man kann es grundsätzlich auch nur daheim begehen. Sich Vogelschießen, Tanzfest oder Krippenspiel ins Haus holen - schwierig. Doch eine kurze Internetrecherche zeigt: Die Zahl öffentlicher, professionell organisierter Partys zum Jahreswechsel war übersichtlich. Hier und da lädt eine Herberge zum gemeinschaftlichen Rutsch ein, etwa das Bauhaushotel in Probstzella. Für Kurzentschlossene ist das freilich eher ungeeignet.

Auf der Bleichwiese in Rudolstadt hatte Florian Pischel vom Rudolstadt Eventservice eine Party mit DJs organisiert, musikalischer Schwerpunkt waren die achtziger und neunziger Jahre. „Die gehen immer“, weiß der 24-Jährige, der das Veranstaltungsbüro führt. Sein Credo: „Wir wollen unserer Stadt etwas geben“.

Auch beim Hindernislauf Getting Tough und bei den Feiern zum St. Patricks Day ist er involviert. Pischel könnte auch als Gast seiner eigenen Veranstaltung durchgehen, wobei das Besucherspektrum breit ist. Es ist etwa 22 Uhr, vor der Bühne teilen sich viele Mittzwanziger in kleinen Grüppchen einträchtig die Tanzfläche mit Paaren, die ihre Eltern sein könnten. Es läuft Eurodance-Techno, Synthie-Pop, Mitsingklassiker; die Musik ihrer Jugend. „Viele Leute sind froh und dankbar, wenn etwas veranstaltet wird. Das war auch unsere Intention - denn das Angebot ist ja wirklich recht dünn“. Es ist die dritte Silvesterparty dieser Art, die gute Resonanz ermutigte ihn zu weiteren Auflagen.

Auch das Feuerwerk ist regional

Der Startschuss fiel bereits 18 Uhr, da war das Zelt noch denkbar leer. „Viele kommen auch erst nach Mitternacht, zur Nach-Feier sozusagen“, weiß der Rudolstädter. Tatsächlich feierten viele bis null Uhr zu Hause, um dann auf der Bleichwiese die Nacht zum Tag zu machen. Mit dem Feuerwerk warten die Veranstalter bis kurz nach um, „damit die Leute sich alle ganz in Ruhe umarmen können“.

Pyro-Specki - eigentlich Rene Speck - aus Rudolstadt zeichnet für das Spektakel verantwortlich, „professioneller, länger und größer“, sagt Florian Pischel. Die Besucher seien anspruchsvoller geworden, suchten das Einmalige und Außergewöhnliche, die Abwechslung. In Saalfeld findet zeitgleich mit der Silvesterparty an der Eislaufbahn nach Florian Pischels Meinung nicht die Konkurrenz, sondern die Alternative statt. „Ich kenne die Leute vom ‘Eiszauber’ selbst. Wir verstehen uns nicht im Wettbewerb. Gegeneinander anzutreten bringt uns nicht weiter“, sagt er.

Auch Eisbahn-Inititiator Christian Faber will seiner Stadt „etwas zurückgeben“. Ebenso wie in Rudolstadt ist es die dritte Auflage der Fete. Bis um eins spielte die Thüringer Stimmungsband „Extrawild“ auf einer Bühne an der Nordseite des Markts. Faber hatte sie sich nach eigener Aussage zuvor persönlich angehört, um zu wissen, ob sie passt. „Inzwischen bekommen wir Bewerbungen von Gruppen, die bei uns spielen wollen“, sagt er. Das neue Jahr auf Kufen zu begrüßen ging allerdings nicht. „Die Leute werden zu vorgerückter Stunden natürlich mutiger und müssen etwas gebremst werden“. Etwa um 23 Uhr war hier Schluss; bis um zwei Uhr galt die Erlaubnis für die Veranstaltung. Das Knallerverbot in der Altstadt begrüßt Faber ausdrücklich. „Das macht alles deutlich entspannter“.

