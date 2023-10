„Die Perlenfischer“ feiern im Meininger Hof Saalfeld Premiere

Rudolstadt/Saalfeld. Eine Geschichte um Liebe und Verrat: Oper von Georges Bizet feiert am Samstag, 14. Oktober, Premiere. Worum es geht und wo es Karten gibt.

Wie sagte der große französische Schriftsteller Victor Hugo: „Perlen liegen nicht am Strand. Wenn du eine Perle begehrst, musst du schon nach ihr tauchen.“ Sein Landsmann Georges Bizet hat das exotische Sujet in einer Oper verarbeitet. „Die Perlenfischer“ ist die erste Opern-Premiere der neuen Spielzeit. Gemeinsam mit dem Sängerensemble des Theaters Nordhausen tauchen die Thüringer Symphoniker am 14. Oktober, um 19.30 Uhr im Meininger Hof Saalfeld ein in die bewegende Geschichte um Freundschaft und Vertrauen, um Liebe und Verrat.

Originalpartitur ist verschollen

Die musikalische Leitung liegt laut einer Mitteilung des Theater Rudolstadt in den Händen von Generalmusikdirektor Oliver Weder. Georges Bizets Frühwerk „Die Perlenfischer“ wurde 1863 in Paris uraufgeführt, aber erst Ende des Jahrhunderts nach dem Erfolg seiner Oper „Carmen“ und dem Tod des Komponisten wiederentdeckt. Die Originalpartitur ist verschollen, deswegen wird eine rekonstruierte Fassung aufgeführt, die von Marian Kalus mit poetischen Erzähltexten ergänzt wurden.

Die Bühne und Kostüme stammen von Birte Wallbaum. In den Hauptrollen sind Yuval Oren, Kyounghan Seo und Florian Tavić zu erleben. Schauplatz ist das heutige Sri Lanka. Im Mittelpunkt der Handlung steht eine Frau, die zwei Männern gleichermaßen den Kopf verdreht.

„Die Perlenfischer“ verzaubern mit lyrischen Melodien und mit einem der schönsten Männerduette der Opernliteratur, verspricht die Ankündigung. red

Karten sind an den üblichen Vorverkaufsstellen des Theaters, telefonisch unter 03672/45 01 000 und unter www.theater-rudolstadt.de erhältlich.