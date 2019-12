„Die Politik handelt gegen die Zukunft“

Frau Püchler, Sie sind die jüngste Stadträtin in Saalfeld, wie fühlt es sich an unter den „Alten“?

Es ist schon etwas seltsam, als 19-Jährige unter Ü60-Leuten zu sitzen und komplett andere Positionen zu vertreten, jüngere Positionen. Das ist schon manchmal sogar innerhalb der Fraktion spürbar. Aber es ist ein gutes Gefühl, etwas verändern zu können.

Jüngere Positionen? Welche?

Was hoch auf meiner Agenda steht, ist Nachhaltigkeit. Wir müssen auch im ländlichen Raum nachhaltiger werden, was aber schwierig ist. Freies WLAN in der Innenstadt ist auch ein ziemlich wichtiges Thema für junge Menschen. Zudem sollten wir versuchen, die Schulen endlich ins 21. Jahrhundert zu bringen. Wie die Situation da derzeit ist, kann sie nicht bleiben.

Wie sehen Schulen des 21. Jahrhunderts aus?

Es geht um die technische Ausstattung, um Whiteboards, spezielle Schreibtafeln, und um Tablet-Computer. Man könnte versuchen, Tablet-Klassen einzuführen. Da hat jeder Schüler ein Tablet, darauf findet er digital seine Lehrbücher und er kann damit ins Internet gehen und recherchieren. Auf jeden Fall müssen die Computerräume einen besseren Standard bekommen. Auch WLAN in der Schule ist ziemlich wichtig.

Fühlen Sie sich eigentlich ernst genommen unter Ihren Stadtratskollegen?

Dass ich nicht ernst genommen werde, spüre ich nicht. Aber ich nehme an, es denkt schon hin und wieder der ein oder andere so, weil ich erst 19 bin und wenig Erfahrung habe. Aber ich bin der Auffassung, dass wenig Erfahrung auch seinen Vorteil hat: Ich gehe weniger voreingenommen an die Dinge ran. Erfahrung blockiert mitunter auch.

Was hat Sie bewegt, in die Stadtpolitik zu gehen?

Das hat in der Schule schon angefangen, ich war bereits im Jugendparlament und Sozialkunde hat mir immer viel Spaß gemacht. Ich bin dann einer Partei beigetreten, um noch mehr machen zu können.

Warum die SPD?

Mir hat die SPD im Stadtrat gefallen, auch die Partei an sich, ihre Geschichte, hat mich sehr inspiriert. Auch das Programm ist gut. Am Ende war es das Gefühl, dass es die Partei ist, die für mich richtig ist.

Stellt die Politik in Deutschland gerade die richtigen Weichenstellungen für die Zukunft, in der Sie länger leben werden als die Älteren?

Die Politik handelt gegen die Zukunft. Das Klimapaket ist eher ein Klimapäckchen. Allerdings beinhaltet Nachhaltigkeit auch ein großes Dilemma: Man muss versuchen, die großen Städte und den ländlichen Raum in Einklang zu bekommen. Ohne funktionierenden ÖPNV kann man die Autos nicht einfach abschaffen. Darüber machen sich die großen Städte keine Gedanken, denn bei ihnen funktioniert es ja.

Was sagen Sie zur großen Koalition in Berlin? Bleiben oder gehen?

Vor zwei Jahren habe ich gegen die GroKo gestimmt. Dennoch fände ich es undemokratisch, jetzt rauszugehen, wenn der Beschluss vor zwei Jahren lautete, wir bleiben drin. Man muss jetzt einfach auf neue Gespräche mit der CDU setzen und hoffen, dass eine linkere SPD zum Vorschein kommt.

Eine linkere Politik mit welchen Inhalten?

Jeder Ökonom wird bestätigen: Für Investitionen in die Zukunft ist es richtig, von der schwarzen Null abzugehen und in die roten Zahlen zu gehen.

Was halten Sie von „Fridays for Future“?

„Fridays for Future“ wird von den großen Städten aus dominiert. Die wollen dort die Autos abschaffen, was ja im ländlichen Raum nicht geht. Aber grundsätzlich: Nachhaltigkeit ist wichtig. Es gibt keinen Planeten B. Es ist gut, wenn junge Leute auf die Straße gehen, denn wir sind die Zukunft. Es ist nicht schön, wenn Ältere uns erniedrigen und sagen, wir hätten keine Ahnung. Es ist gut, wenn wir uns über die Zukunft Gedanken machen, in der wir leben werden.

Können wir von den Frauen in der Politik eine bessere Politik erwarten?

Ich finde es wichtig, dass Frauen und Männer gleichberechtigt in den Parlamenten sitzen. Um neue Blickwinkel zu ermöglichen und neue Wählerschaften anzusprechen. Es gibt leider viel zu oft eine Männerdominanz – und das sieht man jetzt leider auch wieder im Thüringer Landtag, wo ja beispielsweise die AfD-Fraktion fast ausschließlich aus Männern besteht. So kann das nicht weitergehen.

Gibt es auch etwas spezifisch Weibliches, was Frauen einbringen könnten?

Schwer zu sagen… Ich kann Frauen und Männer nicht so leicht Stereotypen zuordnen, weil ich selbst oft den Stereotypen nicht entspreche. Es gibt gute Eigenschaften, die beide Geschlechter besitzen.

Ist Politik als Beruf für Sie eine Option?

Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ich werde erst einmal studieren… Wer weiß?

Was studieren Sie?

Ich studiere in Erfurt Staatswissenschaften. Das hat mehr mit Verwaltungs- als mit Politikwissenschaften zu tun.

Was würden Sie als Bundeskanzlerin jetzt tun?

Ich würde ein richtiges Klimapaket machen, in dem Stadt und Land gleichermaßen berücksichtigt sind. Auch würde ich die Gleichberechtigung von Frauen und Männern voranbringen. Zudem würde ich versuchen, das Rentenproblem zu lösen. Menschen, die lange gearbeitet haben, verdienen Respekt. Mit der Grundrente wird das ja jetzt auch angepackt. Und auch das liegt mir am Herzen: Mehr Europa!