Henry Trefz kommentiert die Vereinnahmungsreflexe hiesiger Städte und Dörfer

Wie misst man Prominenz? Seit es Google gibt, kann man es sich leicht machen. Etwas, in dem man etwas tut, was offziell jeder abstreitet und heimlich (fast) jeder schon einmal oder öfter macht: Seinen Namen googeln. Tesla-Boss Elon Musk hat am Montag Mittag etwa 422 Millionen Einträge, Saalfeld-Rudolstadts Landrat Marko Wolfram immerhin 822.000. Wie viele der Autor dieser Zeilen hat, wird verschämt verschwiegen. Doch abseits der Nullen-Dreier - was können wir mit solchen Ruhm-Messgeräten anfangen?

Man kann, wenn man Grundprominenz erst mit einem Wikipedia-Eintrag unterstellt, die Lust der Städte und Dörfer an ihren berühmten Söhnen und Töchtern schmunzelnd sezieren. Friedrich Fröbels Sieg in der Statistik ist keine Überraschung. Doch hat nun die Ortschaft Oberweißbach, die von dort am intensivsten betriebene Neugründung Stadt Schwarzatal. das in Sachen Fröbel stets konkurrierende Bad Blankenburg oder doch der ganze Landkreis ein “Recht” auf den Glanz des Ruhmes, den dieser Geburtsort erzeugt?

Annett Renneberg, die schöne Muse aus Donna Leons Venedig-Krimis verdeutlicht das Dilemma: Das eine Jahr nach der Geburt erzeugt den ganzen Promi-Status. Nun wissen wir immerhin, warum Städte so verzweifelt daran festhalten, Standort eines Krankenhauses mit Kreißsaal sein zu wollen.