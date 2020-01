Die Queen in Rudolstadt: Lieber Dornfelder als Rosen

Das erste Beruferaten 2020 geriet, obwohl auch das erste nach dem Tod von Uschi Amberger, heiter. Intendant Steffen Mensching als Showmaster Roberto Lembke würdigte die Anfang Januar verstorbene Diseuse eingangs der 81. Auflage am Mittwochabend im Stadthaus als wichtigen Menschen für das Theater.

Ihren Platz nahm Ulrike Gronow ein, die gemeinsam mit Johannes Geißer, Charlotte Ronas und Benjamin Griebel sogleich dem Beruf von David du Bellier auf die Schliche kommen wollte: Der Jenaer ist selbstständiger Textilarchitekt, entwirft und produziert Zelte, (Sonnen)Segel und textile Bespannungen für seine Kunden. Griebels Tipp „Textildesigner“ war demnach nicht ganz falsch, aber eben auch nicht richtig. Letztlich brauchte es deutliche Fährten von Mensching, um dem Team die richtige Antwort zu entlocken.

Giordano Bruno do Nascimento ist Komponist in Weimar mit brasilianischen Wurzeln. Dass das Schreiben sein Brot ist, erriet das Quartett – aber was? Charlotte Ronas bekam ein „Ja“ für ihre halbrhetorische Frage, dass er wohl kein „Dudelsackspieler in einer Mittelalterband“ sei. Aber auch hier musste Mensching mit dem Tipp, Giordano schreibe in einer „sehr besonderen und universellen Sprache“, die Ratenden auf die Musik als seinen Beruf stoßen, worauf Ronas auflöste. Er habe erst in Italien studiert, aber dort sei „es schwierig, als noch lebender Künstler zu arbeiten“, so der Musiker, der bereits als Kind komponierte.

Beim historischen Gast war es dann Benjamin Griebel, der Mimin Verena Blankenburg in der Rolle von Queen Elizabeth mit Handschuhen, Hut und Täschchen in der Armbeuge recht schnell erriet. Sie gab ihre Deutschkenntnisse zum Besten, ertrug Menschings Indiskretionen zu Thronfolge und Palastinterna mit britischer Fassung und freute sich über eine Flasche Dornfelder als Geschenk sichtlich mehr als über stachlige Rosen. Die Raterunde mit der Clöswitzer Hundetrainerin Lisa Leipold sorgte für die meisten Lacher, vor allem ob der Frage, mit welchem „Utensil“ sie nun eigentlich arbeitet.

Gerhard „Adi“ Adolph, Moderator der DDR-Kindersportsendung „Mach mit, mach’s nach, mach’s besser“ begrüßte das Publikum mit einer La-Ola-Welle und plauderte mit Mensching über seine Karriere und Mithalten im Alter.

Die „Schweinderl“ gingen dieses Mal zugunsten der Brandopfer aus dem nahen Wohnhaus am Saaldamm im Publikum herum – zwei Mitarbeiter des Theaters lebten dort. 607,03 Euro kamen zusammen.