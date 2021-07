Die Rückkehr der Fröhlichkeit

Heike Enzian über einen schönen Sommer.

Füße wippen im Takt. Beifall braust auf. Menschen lachen. Wer am Wochenende unterwegs war, hat gespürt: Die Fröhlichkeit ist zurück. Nicht nur bei den Konzerten beim Rudolstädter Minifestival. Wenngleich sie hier besonders deutlich wurde, die Sehnsucht nach Musik, Unterhaltung, Kultur. Bei den Akteuren und dem Publikum gleichermaßen. „Endlich dürfen wir wieder“, war ein oft gehörter Satz.

Lange genug haben wir darauf gewartet. Jetzt geht wieder was. Man lässt sich, ganz nach Festival-Art, ein auf Unbekanntes. Und freut sich, dabei sein zu dürfen. Dafür greift man auch gern ins Portemonnaie. Wer vier Rudolstädter Konzertabende genießen wollte - und das waren nicht wenige -, hat am Ende gut das Doppelte einer sonst üblichen Festivalkarte für Landkreisbewohner bezahlt. Und da war noch keine Bratwurst und kein Getränk dabei.

Nun also findet wieder statt, worauf wir lange verzichten mussten. Ausstellungen, Lesungen, Kino, Theater, Sport, kleinere Veranstaltungen wie das Weinfest oder hier und da ein Tag der offenen Tür. Die Menschen finden zueinander. Es gibt viel zu erzählen und Neues zu entdecken.

Und es geht in den nächsten Wochen munter weiter so. Sommertheater, neue Filme, Lesungen, Kultur in Museen, Kirchen. Freuen wir uns auf einen schönen Sommer. Mit Leichtigkeit, aber nicht leichtsinnig.