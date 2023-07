Die Top 5 Tipps für das Wochenende in Saalfeld-Rudolstadt

Einige der Thüringer Sängerknaben bei einem Auftritt. Am Sonnabend geht der Saalfelder Kirchenchor auf Reise und tritt zuvor noch in Meuselbach auf.

Saalfeld Das Rudolstadt-Festival braucht keine Werbung mehr - eine paar andere Veranstaltungen würden sich indes über Besucher freuen

Das Rudolstadt-Festival, das schon seit Donnerstag im Gange ist, ist dauerkartentechnisch ausverkauft und hat ohnehin kaum Werbung nötig. Auch über das Saalfelder Volksfest, das am Sonnabend eröffnet wird, und das Neptunfest am Freitag in der Kreisstadt wurde schon berichtet.

Es gibt aber noch ein paar eher kleinere Angebote, die sich ebenfalls über Besucher freuen. Hier sind unsere Tipps für das Wochenende.

Drei Tage Badfest in Gräfenthal

Im Gräfenthaler Ortsteil Meernach, derzeit durch den unter Vollsperrung erfolgenden Bau der Kreisstraße geplagt, gibt es ab Freitag ein dreitägiges Badfest. Los geht es mit einem Vortrag vom Heimat- und Geschichtsverein am Eröffnungstag um 19.30 Uhr zum Thema "Gräfenthaler Porzellangeschichte(n)". Am Sonnabend beginnt 13 Uhr ein Kinderfest, außerdem gibt es verschiedene Turniere und das Stunzenpaddeln (Beginn: 16 Uhr). Am Abend wird bei Live-Musik zum Tanz gebeten. Am Sonntag laden der Schwimmbad-Verein Gräfenthal, die Fußballer des SSV Grün-Weiß und der Tauchclub "Delphin" zu Frühschoppen, Mittagessen und Blasmusik ein.

Thüringer Sängerknaben in Meuselbach

Am Freitag werden die Thüringer Sängerknaben um 19 Uhr mit ihrem diesjährigen Sommerreise-Programm "Alles was Odem hat,lobe den Herrn" in der Meuselbacher Kirche zu hören sein. Am Tag darauf geht der Saalfelder Kirchenchor dann auf seine traditionelle Konzertreise, die die Sänger in diesem Jahr in zehn Städte Mittel- und Norddeutschlands führen wird. Am 19. Juli um 19.30 Uhr wird das Abschlusskonzert in der Saalfelder Johanneskirche zu erleben sein.

Burgfest auf dem Schauenforst bei Rödelwitz

Obwohl es unter Historikern noch ein bisschen umstritten ist, wann die Burg Schauenforst bei Rödelwitz erbaut wurde, werden am kommenden Sonnabend an der Ruine "800 Jahre Schauenforst" gefeiert. Ab 14 Uhr unterhalten die Rödelwitzer Musikanten und der Männerchor Concordia aus Heilingen die Gäste. Durch das Programm führen "Die Albis". Für Verpflegung und einen Fahrservice vom Parkplatz ist gesorgt.

Sonderausstellung zum versunkenen Dorf

"Preßwitz, das im Stausee versunkene Dorf", so heißt eine Sonderausstellung, die noch bis Ende September im Bergbau- und Heimatmuseum Könitz zu ist. Am heutigen Hohenwarte-Stausee befindet sich die „Preßwitzer Spitze“, ein Forstgebiet am Lettersberg, zugleich eine Halbinsel etwa einen Kilometer Luftlinie östlich der Ortslage Hohenwarte. Sie wurde nach dem Ort Preßwitz benannt, welcher sich am Westhang des Lettersberg befand und nach dem Bau der Staumauer überflutet wurde. Geöffnet ist das Museum in dem Unterwellenborner Ortsteil am Sonnabend und Sonntag von 13 bis 17 Uhr.

Ein Opern-Pasticcio im Liebhabertheater

"Auf der Suche nach der besten Welt - ein Opern-Pasticcio über Musen, Acker und Bankrott", so heißt die diesjährige Neuproduktion des Liebhabertheaters Schloss Kochberg mit der lautten compagney Berlin, das sich mit Lebenskunst in Krisenzeiten beschäftigt. Carl von Stein verwandelte das Rittergut Kochberg zwischen 1796 und 1830 in einen Musenhof mit arkadischem Landschaftspark. Er ließ das einzigartige Privattheater erbauen und schuf eine Symbiose von Landwirtschaft/Ökonomie, Natur und Kunst. Das Leben dieses Rittergutsbesitzers ist Thema des eigens dafür entwickelten Opernprojekts, das am Sonnabend um 17 Uhr zu erleben ist. Die Stückeinführung beginnt 16.30 Uhr.